SLAVLJE U DOMU LJUBE PERUĆICE: Sinu priredili nezaboravno iznenađenje za drugi rođendan, dobio i MOTOR, sve pokazali javno

Foto: Instagram.com/katarina_kolozeus

Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina Kolozeus danas su posebno emotivni, budući da njihov sin Aleksej slavi 2. rođendan.

Kada se dečak probudio, Ljuba i Katarina su mi priredili pravo iznenađenje u vidu balona i slatkiša. Tu su i dinosaurusi, kojima se posebno obradovao.

- Mom prvencu, mom specijalnom dečaku srećan 2. rođendan. Da si nam živ i zdrav srećo moja najveća - napisala je Katarina na Instagramu.

Foto: Instagram.com/katarina_kolozeus

I dok je mališan uzimao balone i gledao šta sve ima za njega na stolu, došlo je i pravo iznenađenje. Njegov prvi motor!

Foto: Instagram.com/katarina_kolozeus

On je odmah seo da proba kako ide ova dečja mašina i nije krio koliko je srećan zbog izbora poklona koji su mu kupili mama i tata.

Foto: Instagram.com/katarina_kolozeus

Podsetimo, Ljuba i Katarina su nedavno dobili ćerku Katju. Kako je tada objavljivao na društvenim mrežama, sve vreme je bodrio u sobi, a onda i sa njom otišao u porođajnu salu da prisustvuje tom činu.

Foto: Instagram.com/katarina_kolozeus

- Bogu hvala i beba i mama su zdrave, 10/10. Bio sam na porođaju, a i posle porođaja sam išao da budemo svo troje zajedno. Sada sam došao da se napijem kao čovek. Ne postoje reči koje mogu da objasne trenutak kada ti na svet dođe nešto što je samo tvoje i niko ne može da ti oduzme. Imao sam neverovatnu želju da imam ćerku. Sada imam i sina i ćerku i ne mogu ništa više od Boga da tražim - rekao je on nakon rođenja ćerke, pa dodao:

Ime smo odredili prvog dana. Za devojčicu smo oduvek znali da želimo da bude Katja i tako je i ostalo - poručio je pevač.

