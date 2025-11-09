Rekla bih joj da sam uspela da se izvučem iz svega u čemu me je ostavila: Jelena Karleuša na korak do suza na pomen pokojne majke Divne, pa progovorila o ćerkama: Šta god pričali o meni, ne mogu da mi oduzmu...

Od 3. marta 2019. godine, život pop pevačice Jelene Karleuše potpuno je dobio novu dimenziju i promenio se iz korena, s obzirom na to da joj je preminula majka, Divna Karleuša, srpska novinarka i radijska voditeljka, a sada se prisetila nje!

Jelena Karleuša, naša pop pevačica, u okviru velike ispovesti koju je dala za emisiju "Premijera Vikend - Specijal", prisetila se svoje pokojne majke Divne Karleuše, radijske voditeljke i srpske novinarke koja je, podsetimo, preminula u 61. godini, nakon trogodišnje borbe sa rakom.

- Žao mi je...Razmišljala sam o tome, ako postoji način da ona vidi i da oseti, to ne bi bilo dobro. Divni bih rekla da je sve okej, nadam se da ne može da vidi, jer onda to ne bi bilo dobro! Ali, kada bih mogla da joj kažem da ne vidi, rekla bih joj da je sve okej i da sam uspela da izađem iz teške situacije u kojoj me je ostavila - rekla je Karleuša, koja je u nekoliko navrata zaplakala na sam pomen pokojne majke.

Kada je reč o ćerkama, Atini i Niki, koje je dobila u braku sa bivšim fudbalerom i fudbalskim menadžerom, Duškom Tošićem, ona je ponosna na njih, s obzirom na to da joj čestitke za njihovo vaspitanje, pristižu sa svih strana.

- Moja Nika je jako šarmantna, duhovita, dobra devojčica, koja, gde god da odem, svi me pitaju o Niki. Prvo što kažu je da je lepo vaspitana, i Atina i Nika, to je meni jako bitno kao roditelju. Odlične su učesnice i smatram da je moja uloga kao roditelja dobro urađena, bez obzira što nisam mogla da ih zaštitim zbog posla na mnogim nivoima njihovog odrastanja. Uspela sam da usred ovog haosa ih lepo vaspitam i da svi imaju lepe reči o mojoj deci. To je moj najveći uspeh, satisfakcija i moj najveći ponos i šta god ljudi pričali o meni, to ne mogu da mi oduzmu - rekla je Jelena i nastavila:

Ja sve upoređujem u odnosu na to kako je mene Divna vaspitala, ona meni nikada nije ništa branila, ali ja nikada nisam zapalila cigaretu, nikada nisam probala drogu, nisam kafu popila, tako i moja deca. To je do vaspitanja, a sve ide iz kuće. Nikada mi nisu dale razlog da ne verujem, jer vidim, a Atini i Niki nikada nisam uzela telefon, ne znam šifre, ali sam apsolutno sigurna da ono što rade je dobro i onako kako treba.

Autor: Nikola Žugić