Videla sam ga mrtvog, a za Duška bih dala život! Jelena Karleuša progovorila o ljubavima u svom životu, pa otkrila koga je najviše volela!

Naša pop zvezda Jelena Karleuša, imala je veoma turbulentan ljubavni život, a sada je za Premijeru progovorila o svim ljubavima kroz svoj život.

Kako je Jelena Karleuša istakla, s obzirom na to da su pre ili kasnije njene ljubavi odlazile od nje, sumnja u to da je njima bilo teže da budu sa njom, nego što je njoj sa njima.

- Mislim da je pitanje za njih: "Da li je teže bilo ili lakše biti sa mnom kao Jelenom Karleušom", mislim da je svakako njima bilo, meni nije bilo teško. Očigledno, čim su svi pre ili kasnije i nestajali iz mog života, da je njima bilo teže sa mnom - rekla je Jelena, a onda je otkrila ko je bila njena najveća ljubav:

Moja najveća ljubav?! Duško je neko kome sam rodila decu i to je posebna vrsta povezanosti. Sigurno da bih, bez obzira što on nije pokazao to prema meni, ljudi se na mrežama ljute kada kažem da bih dala život za njega, jer je on jako ružno i pisao i javno izgovarao jako ružne reči za mene, pošto je on otac Atini i Niki, ja stojim iza mojih reči i dalje.

Takođe, ona se prisetila velike ljubavi sa pokojnim Zoranom Davidovićem Ćandom i braku sa Bojanom Karićem.

- Na primer, pokojni Zoran Davidović Ćanda je bio moja velika ljubav, bez obzira što je to klinačka ljubav, bili smo u vezi devet meseci, ali je to možda zato što sam ga videla mrtvog, pa je to posebno ostalo urezano u mom srcu kao što se ne zaboravlja. Bojana sam puno volela, stvarno sam ga puno volela, žao mi je što je ispalo tako kako je ispalo...Nemam nikakve odnose sa Bojanom. Kada smo se razveli i to, nisu me voleli, ali kako dođu istine na svoje, jer uvek vreme leči sve! Vreme je najveći učitelj, lek i moj najveći prijatelj je vreme - rekla je Karleuša.

Podsetimo, Zoran Davidović Ćanda bio je član Voždovačkog klana i prijatelj kriminalca Branislava Lainovića Dugog. Ubijen je vraćajući se sa njegove sahrane, zajedno sa prijateljem Ivanom Stojanovićem, koji nije bio deo kriminalnog miljea.

Autor: Nikola Žugić