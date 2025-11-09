Rekao mi je: 'Zar si mislila da ću ja da umrem, a da se nećemo videti?' Jelena Karleuša se prisetila poslednjeg susreta sa Sašom Popovićem, pa priznala: Hvala mu što mi je pružio ruku kada mi je bilo teško!

Saša Popović, estradni mag, nas je 1. marta 2025. godine napustio posle duge i teške borbe protiv opake bolesti, a sada je o njemu progovorila i pop pevačica, Jelena Karleuša!

Estradni mag, Saša Popović, preminuo je 1. marta u Onkološkoj klinici u Parizu, posle duge i teške bolesti, a sada se u okviru emisije "Premijera Vikend - Specijal" i svoje velike ispovesti, ovog čoveka prisetila i pop pevačica, Jelena Karleuša.

- Vreme pokaže ko je kakav i pravo lice kakvi smo svi mi. Da, vrlo je moguće da budeš Saša Popović, Alfa i Omega čitave ere i da se ljudi ponesu tako kako se ponesu. Ja sam znala da će to da bude tako, ne baš u toj meri, ali da će biti tako. Ja poznajem ljudsku ćud i narav, milion puta sam bila u toj koži. Srećna sam zbog toga što je Suzana rekla to jer za mene niko neće moći da kaže, da sam takva - rekla je Jelena, a onda je nastavila:

Njemu sam stigla sve da kažem, videli smo se malo pre njegove smrti, univerzum je hteo da se sretnemo na aerodromu. Bilo je rano ujutru, ja sam ušla u lanč neki i zatekla sam ih. Imao je neverovatnih par rečenica koje mi je rekao, a koje nikada neću zaboraviti, a jedna je bila: "Da li si ti mislila Jelena da ću ja da umrem, a da se ti i ja još jedno ne vidimo", ja sam rekla: "Nećeš ti da umreš, svađaćemo se ti i ja još puno puta", a on je na to rekao: "Jeco, ti i ja se nikada nećemo više posvađati". Hvala mu što mi je pružio ruku kada mi je bilo teško i nadam se da sam, koliko god sam mogla, to odradila rejtingom, šerom, gledanošću i tako dalje, da sam bila dobar igrač u tom njegovom formatu i da sam doprinela. Ja ga nikada neću zaboraviti, ponosna sam što je bio deo mog života!

Podsetimo, Saša Popović je kroz decenije rada bio vizionar i posvećeni profesionalac. Kroz muziku i televiziju otkrio je i podržao brojne talente, oblikujući zvuk i duh jedne ere. Njegova energija, posvećenost i kreativnost živeće večno kroz pesme, umetnike, emisije i sve što je stvorio. Zaostavština koju je ostavio je nemerljiva i obeležila je vreme u kojem je živeo.Osim što je bio vizionar, Saša Popović bio je i porodični čovek, suprug i otac, koji je svoju najveću sreću pronalazio u krugu najbližih. U braku sa Suzanom, sa kojom je delio godine ljubavi i podrške, odgajao je decu Aleksandru i Danijela, kojima je bio neizmerna podrška i oslonac.

Autor: Nikola Žugić