SLAĐA ME JE UHVATILA NA DELU: Đani progovorio o braku i porodici, otkrio kakvog zeta priželjkuje pa progovorio o sukobu sa Darkom Lazićem

Uživo u Premijeru vikend specijal se uključio voditelj i reporter Nemanja Vujičić iz stana pevača Radiše Trajkovića Đanija.

Nemanja je na samom startu razgovora upitao Đanija kako je:

- Super sam, super je i porodica,svi smo na okupu i to je najvažnije. Moram da kažem da me najviše sluša žena, a najmanje ne smem da kažem, dobiću batine. - rekao je Đani pa je otkrio da li ga je nekada Slađa uhvatila na delu:

- Mladost ludost, meni je Slađa tu sada, ona je uvek uz mene, moram da kažem da je ona i naučila da kuva. Priznajem da me je nekada uhvatila na delu, i da je bilo dva šamara i ćao.

Foto: TV Pink Printscreen

Đani je otkrio da li je nekada imao neki veći sukob sa Slađom:

- Nisam, mi sve rešavamo zajedno - rekao je Đani pa je priznao da je snimio pesmu za svoju suprugu Slađu:

- Snimio sam pesmu i da imam dva života i njega bi posvetio tebi, tu pesmu sam snimio pre sedam meseci, ali se desila povreda pa nisam pustio tada.

Foto: TV Pink Printscreen

- Najviše me sluša ćerka, sinovi onako, snajke su dobre, ali najviše bi voleo da budući zet vodi računa o mojoj ćerki. Svima je interesantno što moja ćerka ne voli kamere, ona se stalno sklanja pa sada svi pišu o njoj. Moram da kažem da sam ja radio dosta, a moja Slađa je bila sa decom, vodila računa o njima. - rekao je Đani pa se prisetio nastupa sa čuvenim kolegama:

- Sećam se kada sam radio sa Šabanom Šaulićem on je bio ozbiljan gazda, on je bio uvek najskuplji jer je najbolji pevač bio i ostao. Nema više poštovanja kod mlađih kolega, samo mi stariji držimo to.

Foto: TV Pink Printscreen

Đani je otkrio gde će nastupiti za Novu godinu i sa kim:

- Biću u Beogradu, pevam sa Darkom i Aleksandrom Mladenović. Ja na Darka Nisam ljut, ja njega volim i to je to. Ne kažem da nema kolega sa kojima ne razgovaram

