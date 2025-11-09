AKTUELNO

JEDNU PESMU JE ODABRAO MOJ POKOJNI MUŽ: Elma Sinanović otkrila da priprema nov album, pa priznala da li joj se ćerka udaje

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Elma Sinanović gostovala je u Premijeri vikend specijal.

Naime, voditeljka Bojana Lazić ugostila je folk pevačicu Elmu Sinanović u današnjem izdanju Premijere Vikend specijal

U jednom momentu emisije, Elma se osvrnula na svoj novi album koji priprema.

- Ja ne znam kako sam uspela da odaberem baš te pesme, to je biranje pesama na nekoliko meseci. Ima tu dosta pesama, ima pesma za mog pokojnog supruga, Zakletve, to još nije izašlo, imamo problem sa pravim, jer je to obrada. Moj pokojni suprug je imao uvek svoje favorite, i jedna od pesama iz tog vremena će biti na novom albumu - rekla je Elma, pa je otkrila da li se njena ćerka udaje:

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne udaje se, bilo je naslova, ali nema toga. Ona je u vezi, ali dečko nije šeik. Međutim ja joj ne dam da ode, jer njegova porodica ima lava kao kućnog ljubimca.

Foto: TV Pink Printscreen


Elma se osvrnula i na krizu vezanu za nastupe:

- Ima krize, ali nadam se da će sve biti dobro u narednom periodu. Ugovaramo Novu godinu. Nadam se da ću izbaciti album pred Novu godinu, ali ne mogu da obećam ništa. - rekla je Elma pa je otkrila zbog čega nije bila na koncertu Emine Jahović:

- Emina me nije zvala na koncert, pa zato nisam ni bila - rekla je Elma.

Autor: N.B.

