JEDNA ZVEZDA JE PRAVA, A DRUGA NABEĐENA: Haris Džinović progovorio o razvodu sa Melinom, otkrio da li je patio, a evo zbog čega se ona nije oglašavala

Voditeljka Bojana Lazić je u današnjem izdanju Premijere vikedn specijala ugostila pevača Harisa Džinovića.

Na samom startu razgovora Haris je otkrio gde najviše voli da nastupa:

- Ja sam zanat pekao u kafani i tu najviše volim da pevam, ali to je taj dert koji je bitan i koji ljudi vole - rekao je Haris pa je otkrio da redovno vežba:

- Treniram tenis, igram ga tri puta sedmično, nisam dobar ali mi prija sve to. Nije bitan prestiž, već druženje da bi smo proslavili i popili malo.

Haris je otkrio da ima problem sa spavanjem:

- Iskreno teško zaspim, malo spavam, nekad uz neke tabletice, spavam. Nemam šta radim po ceo dan, pa šetam po kući i tako. Trenutno se bavim pesmama, moram da parvim pesme kao što sam do sada radio, to mora da bude biti kvalitetno kao što je bilo a opet moderno. Meni je vrlo teško jer sam postavio visoke standarde. - rekao je Haris pa je dodao:

- Teško je danas, slabo se nastupa, iskreno ništa gore nije bilo od kovida, ali slično je.

Haris se osvnruo i na njegov privatan život:

- Danas je svega dosta dva dana, tako i mog života, iskreno dve zvezde je mnogo u kući, samo je jedna prava zvezda, a druga nabeđena. Moj razvod je bio civilizovan. Moje izjave su viralne, ali neke stvari su bile u braku lagane, kod mene je bilo sve može, nisam ja samo davao iz džepa, davali smo sve. Možda sam joj ja dosadio, ima svako svoje razloge, kaže da neće sa mnom, to je to šta da se radi. Porodicu je teško stvoriti, ali je lako rastaviti. Moram da kažem da ja nisam bolovao razvod, ja sam kontrolisao sebe, izneo sam lako, iako nije bilo lako. Moram da kažem, ja sam dete razvedenih roditelja, a to je materija koja se ponavlja. - rekao je Haris pa je otkrio kako gleda na to što se Melina nije oglašavala nakon razvoda:

- Možda njoj nije ništa falilo, možda nema šta da kaže onda je bolje da ćuti. Ona nikada nije htela da razgovara o borbi za brak, nisam ni sa ćerkom u normalnim odnosima, nigde nije savršeno ni u jednoj porodici.

Haris je progovorio o planovima u karijere:

- Hvala kolegama koji žele moje pesme biće nešto uskoro - rekao je Haris.

Pevač se osvrnio i na novu sezonu Pinkovih zvezda i žiri:

- Različiti su članovi, različiti pevači, pesme, i to je dobro. Meni je jako lepo bilo kada sam ja bio član žirija. Jelenu ne znam, video sam je dva puta, Zoricu volim, ona je dobar čovek još bolji pevač, o njoj sve najbolje. - rekao je Haris pa je otkrio da se najviše druži sa Cecom:

- Ceca i ja smo prijatelji, družimo se i po privatnim veseljima.

Autor: N.B.