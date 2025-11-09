AKTUELNO

Oboje želimo da postanemo roditelji: Rada Manojlović priznala da priželjkuje ulogu majke, otkrila da se bliži SVADBA, pa se osvrnula na odnos sa Milanom Stankovićem

Rada Manojlović, naša pevačica, u razgovoru za emisiju "Premijera Vikend - Specijal", otkrila je detalje svog ljubavnog odnosa, ali i odnosa sa Milanom Stankovićem.

- Zapravo jedna nova pesma, ona je izazvala pažnju koju sam čekala dugo dugo godina, a izazvala je i puno komentara kao: "Šta će njoj to, treba da snima nešto kvalitetnije". Kada nema pljuvačine, poslednji put su me hejtovali za "Alkotest", posle toga sve komentari bajni i krasni, ali ja nemam ništa od toga što je vama lepo. Za posao mora da zna da se targetira ciljna publika - rekla je Rada, a onda je progovorila o šuškanjima da je kupila novi stan:

Kako misliš i teže i lakše*?! Lakše je jer imaš cilj, a teško je jer si zagrizao za taj cilj. Ceo život me vode pod podstanarima, tako da nekako, navikla sam da ne pričam o nekretninama, tako da je bitno da sam rešila sve probleme i emotivne i finansijske i sve...Mogu to da potvrdim, s tim ono što se piše koliki je i koliko je, nije tačan, ali eto. Glupo mi je da pričam, ali hvala Bogu da sam se skućila.
Kada je reč o njenom ljubavnom životu, otkrila je da je već nekoliko godina u vezi sa misterioznim muškarcem.

- To nisu meseci u pitanju, u pitanju su godine, to je jedan novi-stari dečko, jedan te isti. Ne bih za medije o tome, a ono što je najvažnije, jeste da sam ja presrećna. Ne sumnjam da, kada bih ga pokazala ovako javno, onda bi koleginice moje bacile ne jedno oko, nego oba oka. Da, on je taj kom bih izgovorila sudbonosno "DA", osećam da je on taj. Jeste, naše želje su da dobijemo dete, ali se ne pitamo mi - rekla je pevačica.

"Nisam u vezi sa Milanom Stankovićem"

- Milan je u ilegali, zapeo je za tu ilegalu. Ne, ne, ne, Milanče je duša i deo mog života zauvek, ali i mene nervira što neće da se otvori, hoće da se javi, ali neće da se otvori. On živi u Beogradu, ne viđamo se koliko bi trebalo, ali videli smo se skoro, to je u poslednjih mesec dana, da - rekla je Rada.

