OSEĆALA SAM SE MANJE VREDNOM! Nataša Bekvalac s knedlom u grlu progovorila o ocu, uspešnom fudbalskom treneru: Nije bio presrećan kad je čuo da čeka devojčicu

Pevačica Nataša Bekvalac kaže da se kao klinka osećala manje vrednom jer je otac Dragoljub Bekvalac, fudbalski trener, bio strog prema njoj.

Nataša tvrdi da je to sve kasnije došlo na svoje mesto, ali da je pred sobom uvek imala teške zadatke.

- Mislim da sam kasnije u životu postala željeno dete, ali u trenutku kada je moj tata saznao da je dobio još jednu devojčicu nije bio presrećan. Kasnije sam saznala za tu porodičnu priču i to mi je, kao ženskom detetu, stvorilo probleme - iskreno je ispričala Nataša svojevremeno za "Blic".

- Ne mogu da se požalim da me roditelji nisu voleli, i sada sam voljena, imamo duboke, predivne odnose, ali ponekad su taj poriv i želja mog oca da dobije sina, a ima tri ćerke, preovladavale, te smo se sve tri u nekom životnom periodu osećale manje vredno - ispričala je Nataša.

Roditelji Bekvalac

Ovo su roditelji Nataše Bekvalac:

Natašin otac je bivši fudbaler i fudbalski trener, a majka Mira je bila prosvetni radnik. Oni se danas ne pojavljuju previše u javnosti, a danas je Nataša na Instagramu pokazala da su nedelju proveli u porodičnoj atmosferi.

Autor: M.K.