OTAC JOJ NA NEKRETNINE PUKAO 35 MILIONA evra, A ONA RADI ZA 20 evra: Evo kako izgleda naslednica Gorana Bregovića, od zanata napravila umetnost (FOTO)

Najmlađa ćerka Gorana Bregovića, Lula, zarađuje od umetničkog iscrtavanja noktiju.

Goran Bregović u braku je sa suprugom Dženanom i sa njom ima tri ćerke: Emu, Lulu i Unu, koje su već odrasle i samostalne. Od roditelja su nasledile sve najbolje – od majke dobar izgled, od oca talenat. Najstarija, Ema, magistrirala je lepe umetnosti u Nantu, a njena dela mogli smo da vidimo i na izložbama u Beogradu.

Srednja ćerka Una (23) opredelila se za glumu, dok je najmlađa, Lula, koja je u maju napunila 21 godinu, zainteresovana za modu i dizajn. No, ako je verovati poslednjoj objavi na Instagramu, bavi se – noktima. Tačnije, umetničkim iscrtavanjem noktiju.

Kako navodi u posti, radi u svom domu (u Parizu), a ne u salonu, pa je “upozorila” klijente koji su alergični na mačke da to imaju u vidu.Kao što vidimo na fotografijama, njeni nokti su prilično dugački i imaju interesantne motive, tako da je očigledno vrlo vešt majstor.

Cenovnik nije tajna

Cenovnik nije tajna: dizajniranje prirodnih noktiju košta 20 evra, za gel set treba odvojiti od 30 do 40, zavisno od veličine, dok full freestyle staje 45 evra.Lula ima i zanimljiv modni stil, a očigledno je i ljubitelj tetoviranja.

Sve ćerke proslavljenog muzičara, iako je zaradio ogromno bogatstvo, i samo na nekretnine potrošio 35 miliona evra, vredne su i zarađuju za sebe. Goran ima i vranbračnu ćerku Željku, koja živi u Sarajevu, i ima svoju radnju na Baščaršiji.

Autor: M.K.