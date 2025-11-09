Nije mu samo snajka stala na žulj: Policija Miši Grofu pronašla nelegalno oružije, nasrnuo na kućnu pomoćnicu

Protiv Vitora Ristovića, poznatijeg kao Miša Grof, pokrenut je krivični postupak zbog toga što je izvršio nasilje na javnom mestu nad svojom kućnom prijateljicom, a incidentu je prethodila burna rasprava, saznaje Kurir.

Otac pokojnog Vidoja Ristovića, supruga voditeljke Nikoline Pišek, poslednjih godina neprestano je u žiži javnosti zbog burnog sukoba sa snajom. Njih dvoje nisu u dobrim odnosima još od Vidojeve sahrane. Miša Grof je tih dana počeo da iznosi različite optužbe na Nikolinin račun, a ubrzo su otpočeli i brojni sudski procesi između njih, kako u Srbiji, tako i u Hrvatskoj.

Ali izgleda da Nikolina nije jedina žena koja je stala na žulj starijem Ristoviću. Kako smo saznali od naših izvora, Miša Grof je pre više od mesec dana imao ozbiljan sukob s kućnom prijateljicom, zbog čega će morati da odgovara pred nadležnim institucijama.

Protiv njega je pokrenut krivični postupak zbog nasilja na javnom mestu i nelegalnog posedovanja vatrenog oružja. Incident se, prema našim saznanjima, dogodio 2. oktobra 2025, kada je Ristović navodno fizički nasrnuo na svoju kućnu prijateljicu tokom burne rasprave koja se odigrala na javnom mestu.

Policija je brzo reagovala, a tom prilikom je, navodno, kod biznismena pronađeno oružje bez dozvole, što je dodatno zakomplikovalo slučaj.

Kad smo pozvali Ristovića da čujemo njegovu stranu priče o ovom incidentu, on je delovao zatečeno i ironično odgovorio.

- Ako tako kažete, onda je sigurno tako. Nisam imao suđenje niti znam o čemu pričate - naveo je on, a na pitanje da li spor koji se vodi protiv njega ima veze s Nikolinom, odgovorio je sledeće:

- U odličnim sam odnosima s Nikolinom. Mi se nikad nismo ni svađali. Nisam ja nju komentarisao, već ona mene. Najbolje nju da pozovete, sve će vam ona reći - izjavio je Grof.

Pitali smo ga ko je ženska osoba nad kojom je počinio nasilje, ali on je i dalje nastavio svoju priču.

- Kakvo nasilje? Ja uopšte ne znam o čemu se radi. Verujem da neko izmišlja priču. Sigurno ste dobili i ime te moje prijateljice. Je l' ste dobili vi njeno ime? Ja zbilja ne znam o čemu je ovde reč - izjavio je Grof vidno iznervirano i nije komentarisao naše saznanje da je pomenutog dana imao nelegalno oružje kod sebe.

Potom smo pozvali i Nikolinu Pišek. Rekli smo joj da njen svekar tvrdi da su u odličnim odnosima. Sve je demantovala.

- Ja sam dobila nekoliko tužbi protiv njega, ali to je bilo još prošle godine. Trebalo je da dobijem finansijsku odštetu, koja mi još nije isplaćena. Meni je muka od komentarisanja toga. Pokušala sam ljudski da rešim sve, ali s njim ne može drugačije. Još nije započeta ni ostavinska rasprava - rekla je Nikolina.

Teško je da u jednom tekstu možemo nabrojati sve što je Miša Grof poslednjih godina pričao javno o Pišekovoj. Uglavnom su njegove izjave bile kontradiktorne, pa se dešavalo da je prvo žestoko izvređa i psuje, a posle nekoliko dana rekao bi da želi mirno da reši spor s njom.

Jednom prilikom za Kurir je tvrdio da Nikolina želi da izvrši ekshumaciji tela njegovog sina.

- To je užas. To kada čujem, nije mi dobro. Kako da budem i kako da se osećam? U toj grobnici počivaju moji prababa i pradeda, majka i otac i moje dete. Sada da ona dete vodi u Hrvatsku, strašno. To je tako ružno i besmisleno da ne znam kako uopšte može da pomisli na to - objasnio je Miša Grof u oktobru prošle godine za Kurir.

Za razliku od našeg poslednje razgovora od pre nekoliko dana, kad je rekao da je sa bivšom snajkom u odličnim odnosima, ranije je uvek govorio da nemaju kontakt.

- Ne čujemo se. Niti me zove, niti ja zovem nju. Između nas postoji spor u vezi sa ostavinskom raspravom koji još nije rešen. Rekao sam joj da može da dođe i uzme sve što smatra da je njeno - njenu garderobu, krpe... Moj sin joj je napravio kuću u Hrvatskoj, a što se tiče bilo čega u Beogradu - to može samo da sanja. Ako misli da ima pravo na nešto, neka donese dokumentaciju, rado ću je pogledati - rekao je on u maju ove godine za medije.

Jedan od glavnih razloga zbog kojih je Ristović u svađi s Nikolinom jeste taj što on tvrdi da voditeljka i ćerka koju je dobila u braku s Vidojem nemaju pravo na nasleđe jer njegov sin nije imao imovinu na svoje ime. Miša Grof tvrdi da je on jedini vlasnik brojnih nekretnina i vrednih umetničkih dela, da je to nasledio od svog oca, te da je Vidoje za života samo uživao u tom luksuzu.

Autor: N.B.