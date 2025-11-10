NIJE SE UBIO, OTVORIO JE VRATA POGREŠNIM LJUDIMA: Smrt bubnjara Bijelog dugmeta i dalje pod velom MISTERIJE

Misteriozna smrt člana grupe "Bijelo dugme" obavijena je velom tajni, a zvanični navodi fanovima su u najmanju ruku čudni, dok najbliži ne veruju u njih.

Za njega su govorili da je biser "Bijelog dugmeta", a njegova smrt i 29 godine kasnije je misterija. Goran Ipe Ivandić se prema zvaničnim navodima, ubio 12. januara 1994. godine kada je skočio sa šestog sprata beogradskog hotela "Metropol".

- Ipe se nije ubio. Samo je pogrešnim osobama u pogrešno vreme otvorio vrata hotelske sobe - rekao je jedan neimenovani srpski menadžer, koji se samo sat vremena posle nesreće nesreće našao na mestu dešavanja.

Supruga ne veruje zvaničnim navodimaI supruga poznatog bubnjara ne veruje da se njen izabranik ubio.

- Šest godina sam bila u Ipetovom životu, sve do 12. januara 1994. kada je pronađen mrtav baš tamo gde smo se i upoznali, u beogradskom hotelu "Metropol". Tvrdim da se Ipe nije drogirao, ali i sumnjam da je izvršio samoubistvo - izjavila je Dragana Ivandić 1996. za "Svedok".

Postigli su što je malo ko mogao na ovim prostorima. Nizali su diskografske uspehe, stekli najodaniju slušalačku publiku, postali "fenomen", o njima se priča decenijama, snimili veliki broj albuma, održali koncerte širom sveta, ali jedna tragedija je obeležila "Bijelo dugme". Smrt njihovog bubnjara Gorana Ipeta Ivandića sve ih je potresla.

"Mlad je ušao u veliku mašineriju"

- Ipe je najbolja priča "Bijelog dugmeta". Bio je njegov motor i pogonsko gorivo, bez njega je Dugme nezamislivo. Kao mlado biće ušao je u veliku mašineriju koja ga je samljela. Zato je emocija glavno obilježje ovoga filma - rekao je rnaije za "Slobodnu dalmaciju" Robert Bubalo, jedan od autora dokumentarca, snimanog na lokacijama u Sarajevu, Zagrebu, Beogradu, Varešu, Budimpešti, Beču i Londonu.

Bubalo se osvrnuo i na Ipetovo hapšenje zbog posedovanja hašiša.

- Pitanje je što je zapravo bila istina. Kružila je priča kako je Ipe kupio pola kilograma hašiša, ali mu je diler podvalio još 2,5 kilograma. Navodno nije bio svestan da je umesto pola kilograma dobio tri, što je u konačnici značilo i težu optužnicu protiv njega - rekao je tada Bubalo.

Autor: M.K.