LOŠE SAM SE NOSILA SA TIM... Majka našeg pevača otkriva šta i dalje čuva, da li sin dolazi, a za jednu stvar kaže da je bila strašna

Majka Stevana Anđelkovića, koja se brine o domaćinstvu u selu Vučje, otkrila kakav je pevač bio kao dete i da li ga je slava promenila.

Stevan Anđelković je već 20 godina na muzičkoj sceni, a iza sebe nema skandale i uvek je imao reputaciju finog dečka. Sada je njegova majka, koja se brine o domaćinstvu u selu Vučje, otkrila kakav je bio Stevan kao dete. 

- Dobro je dete oduvek bio, nestašno - rekla je mama Stevana Anđelkovića.Za Stevana svi u selu kažu da se znalo od malih mnogu da će tu biti nešto od muzike, a mama je objasnila i da je oduvek voleo muziku.

- Prvo je počeo da svira, to mu je bilo prvo nešto, onda je samim tim krenuo i da peva i ostao na tome, mada sad i svira i peva.Mama kaže da nije znala da će njen sin napraviti veliki uspeh.

Foto: Pink.rs/M. Mitić

- Nisam znala, iskreno, u stvari su svi videli taj talenat, ali ja nisam ni volela kad je krenuo - bila je iskrena Stevanova mama.U vreme kada je Stevan postao popularan i poznat široj javnosti devojčice su "ludele" za njim.

- Bilo je devojčica - kaže mama, a otkrila je da su joj devojčice zaposedale kuću.

- Pa jesu, ali ne znam, prosto je on meni bio Stevan, zvezda je bio tamo negde, nisam to tako gledala, i sad je on meni Stevan. I danas gore stoji sijaset... Neka kutija sa pismima i poklonima, sačuvali smo to, sad mreže rade svoje, ali imamo i slike i svašta nešto.U trenutku kada je krenuo put slave mami nije bilo nimalo lako.

- Znala sam da će ostati dobar čovek. To je nešto u šta sam bila sigurna. Ja se nisam nešto razumela u muziku, volim muziku, ali nisam u tome, ali moj savet je uvek bio samo budi isti, molim te. Takav je i ostao i ponosna sam na to - kaže mama koja ističe i da joj je najveći uspeh u životu da njena deca budi dobri ljudi.

Foto: Instagram.com/stevanandjelkovic

Ipak ono što je mami teško palo su upravo ti odlasci.- Loše sam se nosila sa tim odlascima. To mi je bilo strašno, sve dok nisam shvatila da mogu da odem ujutru, popijem kafe sa svima i vratim sa kući - kaže mama.

Ipak, od svega su joj najteže padala putovanja na koja je Stevan išao.

- Mislim, to je bilo strašno. Nekako u to vreme je Toše nastradao. Dešavale su se neke strašne stvari. To me plašilo. S druge strane sam bila nekako sigurna jer su ga svi čuvali, bukvlano čuvali, počev od Džeja, Sinana, Ljube, Lukasa... Mislim da ga i sad većina voli, barem mislim tako, nema razloga da ga ne vole - kaže mama.Čini se da je ovo malo i ušuškano mesto dosta toga naučilo Stevana, ali ono najvažnije, nije mu dozvolilo da poleti.

- Uglavnom je kod kuće, družimo se, izađe on i vidi možda svoje društvo i sve to, ali više je kod kuće. On svrati kad god može, to stoji, ali nekako, mislim da sve manje ima vremena - rekla je mama.

