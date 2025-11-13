NAŠA PEVAČICA SA STOMAKOM DO ZUBA POZIRALA U KUPAĆEM! Čeka dete sa bogatašem koji je voleo poznatu Srpkinju: Sad otišli u Ameriku (FOTO)

Ina Gardijan sa izabranikom Danilom Jovanovićem čeka prvo dete, a par je sada otputovao u Ameriku gde pevačicin partner godinama živi.

Ina je sada na svom Instagram profilu podelila fotografije i pokazala kako sa mužem uživa u Majamiju.

Pevačica je bila u jednodelnom žutom kupaćem kostimu, a kako možemo videti ona je u poodmakloj trudnoći.

Inače, Danilo je iz imućne porodice i voli putovanja, a mnogi ga znaju i kao bivšeg momka manekenke Cece Živojinović. Oni su bili zajedno pre 9 godina, bili su u dugoj i ozbiljnoj vezi, a njihove zajedničke objave i dalje postoje na njegovom profilu.

O porodici

O Ininom privatnom životu se ne zna previše, a nedavno je sve iznenadila kada je govorila o ljubavi svojih roditelja.

Inače, Ina je sa mužem brala borovnice pre nego što je ostala u drugom stanju.

Autor: M.K.