AKTUELNO

Domaći

NAŠA PEVAČICA SA STOMAKOM DO ZUBA POZIRALA U KUPAĆEM! Čeka dete sa bogatašem koji je voleo poznatu Srpkinju: Sad otišli u Ameriku (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Ina Gardijan sa izabranikom Danilom Jovanovićem čeka prvo dete, a par je sada otputovao u Ameriku gde pevačicin partner godinama živi.

Ina je sada na svom Instagram profilu podelila fotografije i pokazala kako sa mužem uživa u Majamiju.

Pevačica je bila u jednodelnom žutom kupaćem kostimu, a kako možemo videti ona je u poodmakloj trudnoći.

Inače, Danilo je iz imućne porodice i voli putovanja, a mnogi ga znaju i kao bivšeg momka manekenke Cece Živojinović. Oni su bili zajedno pre 9 godina, bili su u dugoj i ozbiljnoj vezi, a njihove zajedničke objave i dalje postoje na njegovom profilu.

Foto: Instagram.com

O porodici

O Ininom privatnom životu se ne zna previše, a nedavno je sve iznenadila kada je govorila o ljubavi svojih roditelja.

Inače, Ina je sa mužem brala borovnice pre nego što je ostala u drugom stanju.

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

#Amerika

#Danilo Jovanović

#Dete

#Ina Gardijan

#Srpkinja

#Stomak

#Trudnoća

#kupaći

POVEZANE VESTI

Domaći

NAŠA PEVAČICA OTKRILA POL BEBE: Na specifičan način otkrila fanovima da li nosi dečaka ili devojčicu (FOTO)

Domaći

Trudna naša pevačica: Ina Gradijan podelila srećne vesti! Pozirala s partnerom, sve oči uprte u njen stomak! (FOTO)

Domaći

I PRE KILIBARDE BIO SLAB NA VODITELJKE! Vučelić ljubio ovu fatalnu plavušu, a onda je zbog NJEGA došlo do kraha! (FOTO)

Domaći

SVE PUCA OD ENERGIJE: Pogledajte šta Jovana Jeremić radi sa Draganom pred put u Ameriku! Sve oči uprte u njih dvoje (VIDEO)

Domaći

Jedva čekaju bebu: Terzina Milica pozirala sa stomakom do zuba, a njihovoj ljubavi nema kraja (FOTO+VIDEO)

Domaći

NAŠA PEVAČICA RODILA SINA U ČETVRTOJ DECENIJI, A SAD OBJAVILA PRVU SLIKU BEBE: Ona je najobrazovanija na estradi, sad uživa u majčinstvu (FOTO)