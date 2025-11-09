JELENA KARLEUŠA U BRUTALNOM IZDANJU U EMISIJI HIT TVIT: Sve oči uprte samo u nju, luksuz vrišti na sve strane! (FOTO)

Jelena Karleuša zasenila je stajlingom u emisiji na Pinku.

Pop diva Jelena Karleuša ponovo je privukla pažnju javnosti svojim modnim izdanjem tokom gostovanja u emisiji "Hit Tvit". Poznata po besprekornom stilu i odvažnim kombinacijama, Karleuša se ovog puta pojavila u elegantnoj, uskoj haljini tamne boje koja savršeno ističe njenu figuru i deluje besprekorno sofisticirano pred kamerama.

Minimalistička silueta i besprekoran kroj čine ovu haljinu primerom luksuzne jednostavnosti — bez suvišnih detalja, a ipak izrazito efektno.

Platinasto svetla kosa, precizna šminka i svedeni aksesoari dodatno su naglasili njenu prepoznatljivu eleganciju i samouverenost.

Ovim izdanjem Jelena je još jednom pokazala da s pravom nosi titulu modne ikone domaće scene. Svaki njen nastup pažljivo je osmišljen, a stajling u „Hit Tvitu“ potvrđuje da Karleuša i dalje diktira trendove — i na sceni i ispred kamera.

Jelena je, podsetimo, i ranije gostovala u pomenutoj emisji, a tada je izgledom potpuno šokirala javnost.

Autor: M.K.