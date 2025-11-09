Ćerka Merime Njegomir emotivna na ovaj dan! Prisetila se majke i objavila potresnu poruku: U meni živiš... (FOTO)

Legendarna pevačica Merima Njegomir preminula je u 69. godini nakon borbe sa opakom bolešću.

Uz pomoć porodice i prijatelja Merima se, do poslednjeg daha borila sa najpodmuklijim oblikom kancera, rakom pankreasa.

Njena porodica i dan danas se teško nosi sa njenim gubitkom a sećanja na legendarnu pevačicu ne umiru. Njena ćerka Ljubica danas je podelila emotivnu poruku, prisetivši se na današnji dan svoje majke, koja bi proslavila 74. rođendan.

Данас би био твој рођендан, мама.

И док бројим све рођендане без тебе,

схватам да те године нису однеле,само су те претвориле у тишину која ме чува.У свакој мојој одлуци чујем твој глас, y сваком осмеху твој траг. Ниси ту, а ипак,све што јесам носи твој дах. За тебе за све што си… pic.twitter.com/QVwuhXGKxB — Љубица Његомир (@LjubicaNjegomir) 09. новембар 2025.

Ljubica je na X nalogu podelila potresne reči koje slamaju srce:

- Danas bi bio tvoј rođendan, mama. I dok broјim sve rođendane bez tebe, shvatam da te godine nisu odnele, samo su te pretvorile u tišinu koјa me čuva. U svakoј moјoј odluci čuјem tvoј glas, u svakom osmehu tvoј trag. Nisi tu, a ipak,sve što јesam nosi tvoј dah. Za tebe za sve što si bila i što i dalje јesi u meni. Srećan ti rođendan,tamo gde nema vremena,ali ima ljubavi koјa nikad ne umire. Volim te beskraјno, nedostaјeš mi neopisivo. U meni živiš zauvek - napisala je u objavi Ljubica podelivši porodične fotografije gde Merimina porodica zajedno sa njom pozira nasmejana na okupljanjima.

Autor: M.K.