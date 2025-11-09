AKTUELNO

Ćerka Merime Njegomir emotivna na ovaj dan! Prisetila se majke i objavila potresnu poruku: U meni živiš... (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Legendarna pevačica Merima Njegomir preminula je u 69. godini nakon borbe sa opakom bolešću.

Uz pomoć porodice i prijatelja Merima se, do poslednjeg daha borila sa najpodmuklijim oblikom kancera, rakom pankreasa.

Njena porodica i dan danas se teško nosi sa njenim gubitkom a sećanja na legendarnu pevačicu ne umiru. Njena ćerka Ljubica danas je podelila emotivnu poruku, prisetivši se na današnji dan svoje majke, koja bi proslavila 74. rođendan.

Ljubica je na X nalogu podelila potresne reči koje slamaju srce:

- Danas bi bio tvoј rođendan, mama. I dok broјim sve rođendane bez tebe, shvatam da te godine nisu odnele, samo su te pretvorile u tišinu koјa me čuva. U svakoј moјoј odluci čuјem tvoј glas, u svakom osmehu tvoј trag. Nisi tu, a ipak,sve što јesam nosi tvoј dah. Za tebe za sve što si bila i što i dalje јesi u meni. Srećan ti rođendan,tamo gde nema vremena,ali ima ljubavi koјa nikad ne umire. Volim te beskraјno, nedostaјeš mi neopisivo. U meni živiš zauvek - napisala je u objavi Ljubica podelivši porodične fotografije gde Merimina porodica zajedno sa njom pozira nasmejana na okupljanjima.

Foto: Printscreen

Autor: M.K.

