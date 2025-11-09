Mirka Vasiljević zasukala rukave ovog vikenda: Svi bruje o tome da je Vujadin napustio Srbiju, a evo šta glumica radi nedeljom (FOTO)

Uprkos aferi koja je prethodnih mesec dana potresla javnost u vezi sa Vujadinom savićem i transrodnom osobom A.K. koja fudbalera ucenjivala snimcima, kod Mirke Vasiljević se ovih dana sve odvija u najboljem redu.

Glumica je aktivna na društvenim mrežama gde deli svoje aktivnosti, a uskoro ćemo je gledati i u novoj seriji i na novom angažmanu što znači da nastavlja regularno sve kao i inače.

Mirka ovih dana pokazuje kako provodi vreme a posvećena je treninzima, spremanju ukusne hrane što rado deli sa svojim pratiocima. Ona je sada odlučila da pokaže kakav ručak je spremila za nedeljno popodne svojoj porodici.

Na stolu se našla testenina sa morskim plodovima, salata sa avokadom, sokovi, voda, kafa i glavni obrok koji je zapečen.

Pošto je pokazala pratiocima šta su imali na trpezi ona je otkrila da je sve bilo ukusno i da su "olizali tanjire"

Nakon vesti da je Vujadin Savić u jeku skandala sa A.K. napustio Srbiju, pojavile su se nove tvrdnje i zbunile javnost.

Naime, izvor blizak Vujadinu Saviću oglasio se za domaće medije sa tvrdnjama da je on sve vreme u Srbiji, a ne u Francuskoj kako je nedavno spekulisano.

Autor: M.K.