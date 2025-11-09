AKTUELNO

Mirka Vasiljević zasukala rukave ovog vikenda: Svi bruje o tome da je Vujadin napustio Srbiju, a evo šta glumica radi nedeljom (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Nataša Rajaković ||

Uprkos aferi koja je prethodnih mesec dana potresla javnost u vezi sa Vujadinom savićem i transrodnom osobom A.K. koja fudbalera ucenjivala snimcima, kod Mirke Vasiljević se ovih dana sve odvija u najboljem redu.

Glumica je aktivna na društvenim mrežama gde deli svoje aktivnosti, a uskoro ćemo je gledati i u novoj seriji i na novom angažmanu što znači da nastavlja regularno sve kao i inače.

Mirka ovih dana pokazuje kako provodi vreme a posvećena je treninzima, spremanju ukusne hrane što rado deli sa svojim pratiocima. Ona je sada odlučila da pokaže kakav ručak je spremila za nedeljno popodne svojoj porodici.

Foto: Instagram.com

Na stolu se našla testenina sa morskim plodovima, salata sa avokadom, sokovi, voda, kafa i glavni obrok koji je zapečen.

Pošto je pokazala pratiocima šta su imali na trpezi ona je otkrila da je sve bilo ukusno i da su "olizali tanjire"

Foto: Instagram.com

Nakon vesti da je Vujadin Savić u jeku skandala sa A.K. napustio Srbiju, pojavile su se nove tvrdnje i zbunile javnost.

Naime, izvor blizak Vujadinu Saviću oglasio se za domaće medije sa tvrdnjama da je on sve vreme u Srbiji, a ne u Francuskoj kako je nedavno spekulisano.

Autor: M.K.

