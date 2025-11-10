AKTUELNO

Ljubica se udati neće: Nataša i Marija Mikić skakale da uhvate bidermajer, ni guranja nije manjkalo, a evo da li će neka od njih dve PONOVO STATI NA LUDI KAMEN (VIDEO)

Pevačice Marija Mikić i Nataša Bekvalac zajedno su uživale na jednoj svadbi, a onda su pokazale da na ovoj proslavi nisu dobile "znak" da će one biti sledeće koje će stati na ludi kamen.

Naše pevačice, Nataša Bekvalac i Marija Mikić, na gorepomenutoj svadbi, stale su da hvataju bidermajer, ali im se ovoga puta nije posrećilo.

Nataša Bekvalac se razvodila tri puta, a Marija Mikić nedavno se razišla od supruga Jovana. Njih dve su po tradiciji na svadbi stale u red sa ostalim devojkama da pokušaju da uzmu bidermajer.

Čak je Nataša pokušala i da stane u prvi red i da isprati u kom pravcu će mlada baciti bidermajer. Nakon što je ovaj buket završio u ruke druge dame, njih dve su se zagrlile i u video otkrile da su se nadale sreći.

- Jako sam tužna - rekla je Nataša, dok je Marija dodala: "Srce mi se slama".

Njih dve su kasnije pozirale zagrljene, a ovu fotografiju je Mikićeva opisala rečima: "Ljubica se udati neće".

Kako je ova scena izgledala saznajte u video prilogu u okviru teksta.

