Mesecima je izbegavala ljude, sada je... Komšije Popovićeve udovice razvezale jezik, evo šta se dešava u domu Suzane Jovanović

Sin Suzane Jovanović sa izabranicom očekuje svoje prvo dete, a pevačica ne krije sreću što će uskoro postati baka.

Sada su komšije Suzane Jovanović sa Bežanijske kose progovorile o sreći u porodici nakon teškog perioda i smrti Saše Popovića.

Komšije

Suzane Jovanović kažu da je vest o Tijaninoj trudnoći uveselila čitavu porodicu i u njihov dom ponovo unela sreću.

- Suzanu retko viđamo nasmejanu otkako je ostala bez Saše. Znamo koliko joj je teško, ali sada, kada je saznala da će postati baka, kao da joj se u očima pojavila ona stara iskra. Svi se nadamo da će joj ova beba doneti novu snagu i razlog za osmeh - rekla je za domaće medije jedna komšinica.

- Suzana će, verujte mi, biti divna baka. Neće njima trebati nikakva dadilja - ona će sve raditi s ljubavlju. Znam je godinama, i sigurna sam da će svaku slobodnu sekundu provoditi s unučetom. To dete će biti obasuto pažnjom i toplinom - dodala je ona.

Radnica iz obližnje menjačnice je rekla da se sada iz njihovog dvorište češće čuje smeh.

- Kao da je kuća ponovo živnula. Videla sam Suzanu pre neki dan kako priča sa prijateljicom. Nije to ona ista žena koja je mesecima izbegavala ljude. Verujem da joj ova vest daje snagu da nastavi dalje, i da će joj beba doneti mir koji dugo nije imala.

- Bog zna kad treba da pošalje radost - zaključuju komšije.

Ko je snajka Suzane Jovanović

Snajka Suzane Jovanović, Tijana, retko se pojavljuje u javnosti i o njenom životu se malo zna. Ona je završila je Ekonomski fakultet, ali se ne bavi strukom već godinama radi u Grandu kao šminkerka.

Na društvenim mrežama uglavnom objavljuje slike sa suprugom Danijelom sa njihovih zajedničkih putovanja, a par je u braku od 2022. godine kada je na njihovoj svadbi bilo pola estrade.

Autor: Nikola Žugić