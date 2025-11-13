ALEKSANDRA BURSAĆ PRED POROĐAJ DONELA VAŽNU ODLUKU! Pomenula i 10 godina mlađeg muža: Tako smo izabrali

Folk pevačica Aleksandra Bursać uskoro će se poroditi, a sada je otkrila koje porodilište je izabrala da svoju ćerku, kojoj će dati ime Kasija, donese na svet.

Odgovarajući na pitanja pratiocima na Instagramu ona je rekla da je odabrala privatno porodilište i to samo iz jednog razloga. Takođe je rekla da njen suprug, pevač Stevan Sekulić neće biti prisutan u porođajnoj sali.

- Privatna bolnica je u pitanju. Neće prisustvovati, ali će biti sa mnom posle porođaja. Mi smo tako izabrali. U privatnu kliniku idem jer doktor koji mi vodi trudnoću radi privatno, kao i babica u koju imam poverenja - napisala je pevačica i istakla da još uvek nije pripremila torbu za porodilište.

Inače, Aleksandra se nedavno požalila da trpi bolove te je tražila savet na Instagramu. Ona je objavila fotografiju svojih stopala i listova koji su otekli.

- Ima li trudnica koje su ovako oticale? Ja ne spavam ljudi od bolova u stopalima i listovima. Malaksalost se vratila, ja sam kao u nekom paralelnom svetu. Ima li neko neki savet, rešenje? - napisala je pevačica.

Podsetimo, ona je od svog supruga starija deset godina, a pre izvesnog vremena je otkrila i kako se slaže sa njegovim roditeljima.

Autor: Nikola Žugić