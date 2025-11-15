Pokazala zmijsko telo u minijaturnom bikiniju! Preselila se sa mužem i ćerkom u Dubai, evo kako izgleda njihov život u dalekim Emiratima (FOTO)

Adriana Kadar, snajka Teodore Džehverović, preselila se sa porodicom u Dubai. Ono što posebno upala ljudima u oči jeste njeno isklesano telo koje izgleda kao da se nikad nije porađala.

Adriana Kadar i njen suprug Sava odlučili su se za drugačije okruženje u kojem će rasti njihova ćerka Dorotea, a da uživaju u Dubaiju dokazuje i ona koja često pokazuje kuda sve idu i šta rade.

Sada je objavila porodične fotografije sa plaže, a svi su ostali bez teksta kada su videli njeno telo u kupaćem kostimu. Njoj je doslovno svaki mišić izvajan, a stomak toliko ravan da ima trbušnjake.

Velika razlika u godinama

Inače, Adriana je nedavno na Instagramu govorila o tome kako ona i Sava danas žive i istakla da su uprkos razlici u godinama veoma slični.

- Neverovatno koliko smo, uprkos velikoj razlici u godinama Sava i ja isti. Ne znam da li postoji stvar u kojoj se ne slažemo, osim što on voli pasulj, a ja ne. Od početka smo pričali o tim životnim stavovima i na taj način smo shvatili koliko smo zapravo jedno za drugo - objašnjavala je Adriana koja je priznala da su ipak imali jednu svađu.

Savo Džehverović i Adriana Kadar uživaju u zalasku sunca u pustinji Foto: Printscreen Instagram

- Iz našeg iskustva period kada je došla Dorotea na svet nam je išao baš glatko. Mnogo smo pričali o svemu što nas čeka. Imali razumevanja jedno za drugo. I ono najvažnije, oboje smo bili 100% sigurni u tu odluku. Jednom smo se posvađali još na početku kada se ona rodila jer je bilo manjka komunikacije i ja sam mislila da znam bolje, dok je Sava mislio da zna bolje. Ubrzo smo shvatili gde to vodi i od tada se nismo svađali - rekla je ona.

Majka podržala vezu

Podsetimo, veza Adriane i Save je bila veoma komentarisana jer je ona imala 14 godina kada se zaljubila u Savu koji je radio kod nje u školi kao profesor. On je stariji 15 godina, a Savina majka Gordana Džehverović je vezu podržavala.

- Budući da subotom i nedeljom ne radi, ode tamo kod nje i roditelja. Kad se mala zaljubila, mama je to znala, ona ih je podržavala. Kad su krenuli mama je podržavala. Međutim, ja sam rekla da ide da porazgovara sa njenim ocem i on otišao i pokucao na vrata - rekla je svojevremeno Teodora.

Autor: Nikola Žugić