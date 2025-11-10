Lexington bend sprema novi hit: Bojan Vasković oduševio fanove snimkom iz studija!

Lexington bend ponovo diže prašinu među fanovima! Na svom zvaničnom Instagram profilu objavili su kratki video snimak iz studija koji je izazvao lavinu komentara i oduševljenje publike.

Na snimku se vidi frontmen benda, Bojan Vasković, kako sa neverovatnom energijom i emocijom peva novi singl, dok u opisu stoji:

„Kada vidiš pevača koji je ovoliko uzbuđen i euforičan dok snima pesmu u studiju… Budi siguran da je hit na pomolu!“

U samo nekoliko sati video je prikupio na hiljade lajkova i komentara obožavalaca koji nestrpljivo čekaju da čuju kako zvuči nova pesma.

„Zvuči kao bombaaa!“, „Jedva čekamo premijeru!“, „Lexington nikada ne razočara!“ – samo su neki od komentara ispod objave.

Bend, poznat po bezvremenskim baladama i energičnim koncertima, očigledno ponovo cilja visoko. Kako saznajemo, nova pesma bi trebalo da bude objavljena do kraja meseca, a već sada se spekuliše da bi mogla postati jedan od najvećih hitova sezone.

Ako je sudeći po Bojanovom izrazu lica i euforiji iz studija – Lexington bend nam sprema nešto veliko!

Autor: Nikola Žugić