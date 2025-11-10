AKTUELNO



Mladen Mijatović ronio sa opremom teškom 38 kilograma! Pinkov voditelj proveo pola sata pod vodom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Voditelj Pinka Mladen Mijatović, uživa u ronjenju, a sada je objavio snimak sa Ade Ciganlije nakon uspešnog poduhvata. Mladen je istakao da se sprema za mnogo ozbiljnije dubine.

Mladen Mijatović je objasnio da trideset minuta bio pod vodom sa opremom teškom gotovo 40 kilograma.

EVO ŠTA SU 'FANTAZI PASOŠI'! Mladen Mijatović otkriva kako pripadnici granične policije prepoznaju FALSIFIKOVANA lična dokumenta i KO najčešće sa njim

- Umoran, ali zadovoljan. Uspešno je okončan tridesetominutni zaron na Adi Ciganliji, što je samo priprema za specijalno ronjenje na velikim dubinama u zimskim uslovima. Oprema koju danas nosim na sebi teška je oko 38 kilograma i iznosi više od 50 odsto moje telesne mase - poručio je Mladen.

Kupovao čvarke na pijaci

Podsetimo, Mladen Mijatović se nedavno vratio u Srbiju, a nedavno je uslikan za tezgom dok je kupovao čvarke na pijaci, a na sebi je imao duks, prsluk i kačket na glavi.

MLADEN MIJATOVIĆ U BOLNICI! Voditelj se odmah oglasio i otkrio sve o zdravstvenom stanju

- Zdravstveni rezultati odlični.Vreme je da se počastim zimskim bombonama — ništa bez čvaraka - napisao je Mladen.

Autor: Nikola Žugić

#Mladen Mijatović

#Pink televizija

#Voda

#ronjenje

#voditelj

