Čolina kuća obrasla u korov i travu, krov se ruši: Pevač prodao vilu u Beogradu za MILION EVRA, a ovo je istina o njegovoj očevini i poreklu

Zdravko Čolić najveća je muška balkanska zvezda, iako je rođen u Sarajevu, njegovo poreklo je iz Vlahovića, odakle je rodom njegov otac.

U Vlahovićima, još uvek se nekako drži kuću oca i dede popularnog pevača, koju je za domaće medije pokazao rođak Zdravka Čolića Milivoje.

Zdravko Čolić je, zna celi Balkan, rođen u Sarajevu i svi ga smatraju Bosancem, a u stvari je čist Hercegovac - i majka i otac su mu Hercegovci. Sam Čola je retko pričao o svojoj porodici, tek nekoliko puta je spominjao Trebinje i Stolac, majčino rodno mesto Trebinjske šume, ali Vlahoviće nikada. A Čolići su baš iz Vlahovića, jedno od većih sela, 15 kilometara od Ljubinja. Bilo je tu nekada više hiljada duša, škola, crkva, a sada u njemu žive tek dvoje starijih i Milivoje Čolić (48), jedan od retkih koji se vratio u selo i tu živi, tik uz poveliku kamenu kuću gde su rođeni Zdravkovi otac Vlado, deda Dušan. Na njima su još originalna vrata, katanac, krov se skoro urušio, ali još ponosno prkosi vremenu, vetru, kiši i čuva glasove prošlosti. Obrasla je u korov i travu, jedna strana je skoro srušena, ali odoleva, čak i poslednji zemljotres nije uspeo da je pokori. Prkosi, kao i Hercegovci što prkose vremenu i teškim uslovima, ponosno, pišu domaći mediji.

- Evo, ovo je kuća. Tu je rođen Vlade. Ovo je, vidi se, turska gradnja. Knez sela je bio u ovoj kući. Čola ti je od te familije, od poslednjeg kneza iz sela, Čolići su bili kneževi (upravljali selom, p.a). Knezovi su bili, gde su bili Turci. Ulazilo se sa gornje strane, dole je bila stoka, gore je čeljad spavala. Šćepan je bio zadnji knez Čolića, to je Zdravkov pradeda. Čola ti ovde nije rođen, on je jednom došao, bio pre deset godina s bratom. Deda mu se iselio u Topolovac, a Vlado, njegov otac, bio je u Sarajevu u policiji. Po meni, nisam ni siguran da Zdravko veruje da je odavde - kroz osmeh priča Milivoje.

- Iz te kuće, tu je knez stolovao, pobegli su svi Čolići naši, bežali ljudi, i ne samo Čolići, nego svi iz sela od Turaka u Crnu Goru. Kada su se vratili, nama vrata na polači, po starinski su tako zvali kuću. Prepoznali su ih u Bitulji Donjoj, Turci odneli, to su muslimanska sela do Stoca, oni otišli, skinuli ta vrata i vratili ih - ispričao je Milivoje, ponosan na svoje Čoliće i uputio nas na kuma Milovana Poparu u Ljubinje (85), koji nas je ugostio zajedno sa svojom suprugom Milevom. Vremešni čiča, britkog uma i odličnog sećanja ispričao nam je da je poznavao Zdravkovog oca, Vladu. Kao deca su se poznavali, pre nego što su 1946. Čolići kolonizirali - završio je Milivoje.

Vilu u Beogradu prodao za više od milion evra

Da podsetimo, čuveni pevač Zdravko Čolić navodno je prodao porodičnu kuću na Košutnjaku, i to za više od milion evra. Zdravko je najpre živeo na Dedinju, gde je prodao kuću, nakon čega je kupio vilu u mirnom delu prestonice, u blizini Banovog brda.

Čolić se navodno odlučio na promenu životnog prostora zbog toga što su poštovaoci njegovog lika i dela često dolazili na vrata i želeli da se upoznaju s njim i fotografišu, a to je trajalo godinama. Ova vila okružena je zelenilom, a ispred nje je veliko dvorište sa dve kapije i pod visokim merama bezbednosti, što Čola nikad nije isticao u javnosti.

- Čola jeste velika zvezda, ali živi život kao svaki drugi građanin. Miran, tih, porodičan i jednostavan. Još za vreme korone je razmišljao da proda kuću i to je nedavno i realizovao. Želeo je da promeni sredinu i, čim je rekao prijateljima da ima nameru da se seli, kupca je brzo našao. Doduše, prethodnih godina je u više navrata imao ponude za kuću, ali to je učinio tek kad je on smatrao da je pravi trenutak. Čola vodi računa o svemu. Iako ga poznajem, ovoga puta nisam upućen u to gde se sa Čukarice preselio. Sada ide lepo vreme, boraviće ili u Bosni i Hercegovini, ili negde na primorju - kaže sagovornik i dodaje:

- O njegovom kretanju tokom letnje sezone zna samo porodica. Sigurno je da će imati nekoliko nastupa na Crnogorskom primorju, pa će svakako spojiti lepo i korisno i odmoriti se. Svakako, ako u novom domu ima nešto da se sređuje ili renovira, to će biti gotovo do jeseni, kad se Zdravkova porodica bude vratila u Beograd.

Autor: Nikola Žugić