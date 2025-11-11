JOVANA JEREMIĆ U MINIJATURNOM BIKINIJU! Legla u saunu, pa pokazala kako uživa na putovanju: Da se duša odmori (FOTO)

Jovana Jeremić juče je spakovala kofere i otišla na odmor, a kako se može zaključiti po objavama na društvenim mrežama, uživa za sve pare. Ona ovo vreme koristi za opuštanje i relaksaciju, pa je tako već napravila plan šta sve želi da uradi.

Jovana Jeremić je pokazala nekoliko fotografija na kojima je pokazala kako se provodi. Ona je otišla u saunu, a onda je napravila i fotografiju na kojoj pozira u minijaturnom tamnom bikiniju i izležava se na klupi.

- Da se duša malo odmori - napisala je ona.

Onda je objavila i snimak na kojem vidimo da uživa u bazenu sa ćerkom.

- Žena, majka, kraljica, šefica - stoji u opisu njene fotografije sa naslednico.

Izbacila nogu u bademantilu iz hotela

Da uživa punom parom pokazala je i kada je objavila fotografiju na kojoj nosi samo bade mantil, a izbacila je i golu nogu definitivno spremna da se prepusti čarima spa centra.

Inače, javnost je zaintrigirala i kada je objavila snimak sa misterioznim muškarcem.

- To nije moj novi dečko, još ga nemam. Budite uvereni, kad ga budem imala sigurno će ga ceo svet upoznati. Naročito što ja ne planiram više u budućnosti da imam momka, nego isključivo muža, supruga. Tako da ćete sigurno biti upoznati ko je on, znate da se ja ponosim svojim partnerima, oni su moje ikone na zidu - ispričala je Jeremićka.

Autor: Nikola Žugić