Umro otac Marije Šerifović! Preminuo u bolnici posle kratke i teže bolesti

Umro je Rajko Šerifović, muzičar i otac Marije Šerifović.

Rajko Šerifović preminuo je nakon kratke i teže bolesti.

Poslednji put u javnosti Rajko se pojavio na koncertu Marije Šerifović u martu ove godine, kada je iz prvih redova pratio koncert ćerke, a u jednom trenutku joj je i nazdravio.

Biografija Rajko Šerifović je rođen u Kragujevcu, gde je živeo do poslednjeg dana. Bio je bubnjar i voleo je muziku. Oženio se Vericom Šerifović 1982. godine i iz tog braka dobio ćerku Mariju. Njih dvoje su se razveli 2003. godine. Rajko je imao još jedan brak, a iz te ljubavne priče dobio je sina Danijela Pavlovića.

