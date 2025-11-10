SEDI RAJKO PORED MENE: Otac Marije Šerifović je pre šest meseci je bio u centru pažnje, pucao od ponosa: A Verica mu tada odmah prišla

Otac Marije Šerifović, Rajko Šerifović umro je nakon kraće borbe sa teškom bolešću.

Rajko Šerifović, bio je pre samo šest meseci na velikom koncertu ćerke Marije Šerifović, kada je iz prvog reda ponosno bodrio naslednicu.

Sedeo je pored bivše žene Verice Šerifović, a njih dvoje su bili u odličnim odnosima.

Inače, Verica i Rajko su bili razvedeni, a sve je nasmejao momenat kada se Verica premestila kako sa svog mesta, te bivšem poručila:

- Sedi Rajko pored mene.

Ko je Rajko Šerifović?

Rajko Šerifović je rođen u Kragujevcu, gde je živeo do poslednjeg dana. Bio je bubnjar i voleo je muziku.

Oženio se Vericom Šerifović 1982. godine i iz tog braka dobio ćerku Mariju. Njih dvoje su se razveli 2003. godine.

Rajko je imao još jedan brak, a iz te ljubavne priče dobio je sina Danijela Pavlovića.

Autor: Nikola Žugić