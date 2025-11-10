AKTUELNO

Domaći

SEDI RAJKO PORED MENE: Otac Marije Šerifović je pre šest meseci je bio u centru pažnje, pucao od ponosa: A Verica mu tada odmah prišla

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Otac Marije Šerifović, Rajko Šerifović umro je nakon kraće borbe sa teškom bolešću.

Rajko Šerifović, bio je pre samo šest meseci na velikom koncertu ćerke Marije Šerifović, kada je iz prvog reda ponosno bodrio naslednicu.

Sedeo je pored bivše žene Verice Šerifović, a njih dvoje su bili u odličnim odnosima.

Inače, Verica i Rajko su bili razvedeni, a sve je nasmejao momenat kada se Verica premestila kako sa svog mesta, te bivšem poručila:

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Sedi Rajko pored mene.

Ko je Rajko Šerifović?

Rajko Šerifović je rođen u Kragujevcu, gde je živeo do poslednjeg dana. Bio je bubnjar i voleo je muziku.

Oženio se Vericom Šerifović 1982. godine i iz tog braka dobio ćerku Mariju. Njih dvoje su se razveli 2003. godine.

Rajko je imao još jedan brak, a iz te ljubavne priče dobio je sina Danijela Pavlovića.

Foto: foto: Damir Dervišagić

Autor: Nikola Žugić

#Marija Šerifović

#Otac

#Rajko Šerifović

#otac Marije Šerifović

#pevačica

#umro Rajko Šerifović

#umro otac Marije Šerifović

POVEZANE VESTI

Domaći

Umro otac Marije Šerifović! Preminuo u bolnici posle kratke i teže bolesti

Domaći

OTAC MARIJE ŠERIFOVIĆ POSLE DUGO VREMENA U JAVNOSTI! Bivša žena Verica mu odmah prišla: Sedi Rajko pored mene

Domaći

Evo ko je otac Marije Šerifović: Nije krio sreću kada je upoznao unuka, a evo koji poklon mu je dao

Domaći

BIO SI ZVEZDA VODILJA NA OVOM NAŠEM NEBU! Marija Šerifović posvetila potresnu objavu Saši Popoviću: Nisam nikad mogla da ti kažem... (FOTO)

Domaći

OD MENE NEMA SREĆNIJE ŽENE: Verica Šerifović posle pet godina došla na ćerkin koncert! Progovorila o unuku i otkrila kakva je Marija kao majka

Domaći

Samo je jednom pričala o njemu: Marija Šerifović je imala još jednog brata, umro je mlad zbog bolesti otkrivene još u detinjstvu