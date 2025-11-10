AKTUELNO

RAJKO ŠERIFOVIĆ UNUKU OSTAVIO USPOMENU! Bio je najsrećniji kada je dobio Maria, prilikom prvog susreta mu dao vredan poklon

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: foto: Damir Dervišagić ||

Rajko Šerifović je umro danas, a pre nešto manje od dve godine bio je najsrećniji na svetu kada je dobio unuka Maria.

Marija Šerifović je putem surogat majke dobila sina Maria, a Rajko nije krio ponos i sreću zbog naslednika. Kako je tada pričao, to je bila njegova velika želja.

Foto: Pink.rs, foto: Damir Dervišagić

Otac Marije Šerifović došao u Beograd kako bi video unuka. Rajkovoj sreći nema kraja, jer je dobio naslednika. O tome je uvek maštao. Susret dede i naslednika bio je dirljiv. A Rajko je za naslednika spremio i poseban poklon za uspomenu - rekao je tada izvor za "Blic".

Inače, Rajko Šerifović za "Blic" je podelio i prve utiske nakon rođenja mališana.

- Ovo je najsrećniji dan naše porodice. Ne mogu da opišem koliko sam radostan što sam postao deda - rekao je tada ponosni deda tada.

Podsetimo, Rajko je umro nakon kratke i teške bolesti. Njegovo poslednje pojavljivanje u javnosti bilo je u maju ove godine na koncertu Marije Šerifović.

Foto: Printscreen

Autor: Nikola Žugić

