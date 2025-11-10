POZNAT UZROK SMRTI OCA MARIJE ŠERIFOVIĆ! Stigle razarajuće vesti!

Rajko Šerifović, poznati muzičar i otac popularne pevačice Marije Šerifović, preminuo je nakon borbe sa kratkom i teškom bolešću. Ovaj tužan događaj ostavio je dubok trag na njegovu porodicu, prijatelje i sve koji su ga poznavali.

Rajko Šerifović je bio značajan deo muzičke scene, a njegovo nasleđe će sigurno živeti kroz rad njegove ćerke, koja je svojim talentom i upornošću postala jedna od najpoznatijih ličnosti na domaćoj muzičkoj sceni.

Zanimljivo je da se Rajko poslednji put javno pojavio na koncertu svoje ćerke Marije u martu ove godine. Tada je iz prvih redova pratio njen nastup, što govori o njegovoj podršci i ponosu koji je osećao prema njenoj karijeri. U jednom emotivnom trenutku, Rajko je nazdravio Mariji, čime je dodatno pokazao koliko je bio vezan za nju i koliko je uživao u njenim uspešnim trenucima. Ova scena ostaje kao lep podsetnik na njihov poseban odnos.

Rajko Šerifović rođen je u Kragujevcu, gde je živeo do poslednjeg dana. Bio je bubnjar i strastveni zaljubljenik u muziku. Oženio se Vericom Šerifović 1982. godine, a iz tog braka dobio je ćerku Mariju. Njih dvoje su se razveli 2003. godine. Rajko je kasnije dobio sina Danijela Pavlovića.

Marija Šerifović je 2. decembra 2023. godine dobila sina uz pomoć surogat majke u Sjedinjenim Američkim Državama, a Rajko se tada oglasio za Republiku, te istakao da jedva čeka da unuče uzme u zagrljaj.

- Hvala vam najlepše na lepim željama. Što se tiče kako se osećam, ne znam taj osećaj još uvek, oni su u Americi, ali sam uzbuđen, kako ne... Dolaze pred Novu godinu, pa ću videti. Ali kako da ne, radovaću se kad ga budem uzeo u ruke, kad ga budem stavio u krilo... Jedva čekam ta osetim taj osećaj! Kaže mi moja Marija da je crn i da ima plave oči, to je strašna kombinacija - istakao je Rajko na samom početku rarzovora za naš portal, te se osvrnuo i na obeležavanja babina:

- Što se tiča babina, ne znam da li će to biti u Beogradu ili Kragujevcu, ali sigurno sledi veliko slavlje. O svemu, naravno, odlučuje Marija, da li će biti ovde kod nas ili u Beogradu, meni je bitno samo da svog unuka uzmem u ruke. Stiže paket za njega sutra iz Švajcarske, specijalan poklon za mog unuka... Ma, biće puno poklona, hvala Bogu!

