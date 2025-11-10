Vest o smrti oca Marije Šerifović saopštena na snimanju Pinkovih zvezda: Bosanac doživeo šok, potpuno zanemeo od ove informacije

Rajko Šerifović, poznati muzičar i otac popularne pevačice Marije Šerifović, preminuo je nakon kratke i teže bolesti. Ova vest potresla je mnoge, posebno obožavaoce njegove ćerke koja je stekla veliku popularnost u muzičkoj industriji.

Dragan Stojković Bosanac saznao je stravične vesti tokom današnjeg snimanja "Pinkovih zvezda", kada su mu novinari preneli šta se dogodilo, a on je doživeo šok i otkrio da jeste upoznao Rajka.

- Rajko bubnjar? Marijin otac? Žao mi je, znao sam čoveka. Bio je jedan dobar tip, odličan. Upoznali smo se na snimanju i bilo mi je zadovoljstvo - rekao nam je Bosanac.

Rajko Šerifović rođen je u Kragujevcu, gde je živeo do poslednjeg dana. Bio je bubnjar i strastveni zaljubljenik u muziku. Oženio se Vericom Šerifović 1982. godine, a iz tog braka dobio je ćerku Mariju. Njih dvoje su se razveli 2003. godine. Rajko je kasnije dobio sina Danijela Pavlovića.

Marija Šerifović je 2. decembra 2023. godine dobila sina uz pomoć surogat majke u Sjedinjenim Američkim Državama, a Rajko se tada oglasio za Republiku, te istakao da jedva čeka da unuče uzme u zagrljaj.

- Hvala vam najlepše na lepim željama. Što se tiče kako se osećam, ne znam taj osećaj još uvek, oni su u Americi, ali sam uzbuđen, kako ne... Dolaze pred Novu godinu, pa ću videti. Ali kako da ne, radovaću se kad ga budem uzeo u ruke, kad ga budem stavio u krilo... Jedva čekam ta osetim taj osećaj! Kaže mi moja Marija da je crn i da ima plave oči, to je strašna kombinacija - istakao je Rajko na samom početku rarzovora za naš portal, te se osvrnuo i na obeležavanja babina:

- Što se tiča babina, ne znam da li će to biti u Beogradu ili Kragujevcu, ali sigurno sledi veliko slavlje. O svemu, naravno, odlučuje Marija, da li će biti ovde kod nas ili u Beogradu, meni je bitno samo da svog unuka uzmem u ruke. Stiže paket za njega sutra iz Švajcarske, specijalan poklon za mog unuka... Ma, biće puno poklona, hvala Bogu!

