Neka ti Gospod podari Rajska naselja: Oglasio se sin Rajka Šerifovića, Danijel Pavlović ne krije tugu zbog smrti oca (FOTO)

Otac Marije Šerifović i muzičar, Rajko Šerifović, preminuo je nakon borbe sa kratkom i teškom bolešću, a sada se oglasio Danijel Pavlović, njegov sin!

Rajko Šerifović preminuo je nakon borbe sa kratkom i teškom bolešću, a bio je značajan deo muzičke scene, a njegovo nasleđe će sigurno živeti kroz rad njegove ćerke, koja je svojim talentom i upornošću postala jedna od najpoznatijih ličnosti na domaćoj muzičkoj sceni.

Ovaj tužan događaj ostavio je dubok trag na njegovu porodicu, prijatelje i sve koji su ga poznavali, te se tako sada oglasio njegov sin, Danijel Pavlović, koji nije krio tugu zbog smrti oca.

- Neka ti Gospod podari Rajska naselja. Braćo i sestre u Hristu, pomolite se za pokoj duše Marijinog i mog oca Rajka. Hvala svima - napisao je Danijel Pavlović.

Autor: Nikola Žugić