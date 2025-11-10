ZABAVA BEZ GRANICA OVOG UTORKA U ‘AMI G SHOW’-u! Veče ispunjeno muzikom, smehom i iskrenim pričama donosi Ognjen Amidžić uz plejadu poznatih gostiju i jedno veliko iznenađenje!

Bane Mojićević najavljuje spektakl, Tijana Dapčević donosi „Menopauzu“ na scenu, Knez otkriva planove sa ćerkom Ksenijom, a Goca Tržan – bez dlake na jeziku o estradi i životu!

Utorak veče sinonim je za najgledaniji late night show na TV PINK – “Ami G Show” , autora i voditelja Ognjena Amidžića. U studio u Šimanovcima u 22 časa dolaze face koje će vas sigurno dobro zabaviti: Bane Mojićević, Ivana Milojević, Knez, Tijana Dapčević, Goca Tržan – a tu je i gost iznenađenja.

Bane Mojićević, pobednik prve sezone jednog popularnog muzičkog takmičenja, preko dve decenije je na domaćoj sceni, a sada za 29. novembra najavljuje spektakl. Kod Ognjena će govoriti o solističkom koncertu u Beogradu, kojim proslavlja svoj uzbudljivi muzički put. Objasniće kroz kakve izazove je sve do sada prošao, da li je mogao da zamisli šta će mu muzička karijera sve u životu doneti i kako se kroz sve ove godine nosi sa popularnošću i javnim životom.

Pre mesec dana mlada pevačica Ivana Milojević izbacila je numeru pod imenom “Spomenik”, koja imačak million pregleda na Youtube platformi. Široj javnosti je postala prepoznatljia nakon emotivnog dueta sa Dejanom Matićem, te će govoriti o njihovoj saradnji, pesmama koje oduševljavaju ljubitelje dobrog folk zvuka, budućim koncertnim dešavanjima, koje kolege podržava u istim i koji poznati frajeri su joj se do sada udvarali.

Nenad Knežević Knez, održaće četvrtog decembra concert u Beogradu. Obećava veliki broj gostiju –muzičare sa kojima je sarađivao tokom svoje duge i plodonosne karijere, kao i spektakl sa svojom ćerlom Ksenijom – nekadašnjom članicom grupe Hurricane. Vernoj TV PINK publici otkriće detalje priprema za koncert, kao i šta za njega predstavlja numera “Finale”, koju je pre tri nedelje objavio.

Tijana Dapčević, dama koja oduševljava svojim moćnim vokalom ali i harizmom, u najgledanijem late night showu “Ami G Show” govoriće o urnebesnoj melodrami “Menopauza” – stand up sa Tijanom Dapčević koju je izvela pred brojnom beogradskom publikom pre nedelju dana. Nakon rasprodate premijere, novi termin beogradsku publiku očekuje 21. Decembra, a Tijana će otkriti kako je do ove melodrama došlo, kako joj leži ovaj novi vid poziva i ko joj je bio najveća podrška u misiji da jednu iskrenu žensku priču otelotvori na duhovit način.

Pevačica i od ne tako davno i voditeljka, Goca Tržan, u emisiju kod Ognjena Amidžića dolazi da, kao iuvek iskreno i bez censure govoriće o aktuelnim temama iz svog života i karijere, ali i na duhovit i sebi svojstven način prokomentarisaće odnose na estradi, nove projekte i izazove sa kojima se suočava kaojavna ličnost i majka. Naravno, podeliće i utiske nakon gostovanja najveće grčke zvezde Konstantinosa Argirosa i kako se nosi sa odrastanjem svoje mezimice Lene.

“Ami G Show” ne bi bio to što jeste, da ne priprema posebno iznenađenje u vidu gosta koji će svojim prisustvom dodatno zabaviti TV PINK publiku.

Sjajni vokali, zabavni razgovori i neizostavne igrice koje obožavate – očekuju vas već ovog utorka uemisiji “Ami G Show” samo na TV PINK od 22 časa!

Autor: S.Paunović