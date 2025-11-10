Moj otac, moja omiljena baraba: Oglasila se Marija Šerifović nakon smrti Rajka: Znam da Gospod voli takve (FOTO)

Marija Šerifović oglasila se nakon smrti oca Rajka Šerifovića. Rajko je umro u bolnici u Kragujevcu nakon kraće bolesti.

Marija Šerifović je na svom Instagramu podelila očevu fotografiju uz emotivan opis.

- Moj otac. Moja omiljena baraba. Znam da Gospod voli takve i da te čeka neki rajski vrt. Čuvaj nas tamo gde si sada. Tvoj šampion - napisala je Marija uz emotikone slomljenih srca.

"Sve sam mu oprostila"

Marija je svojevremeno govorila o odnosu sa ocem i rekla da mu je sve oprostila.

- Nedavno smo se videli u Kragujevcu i rekao mi je: "Ma šta god da sam uradio loše, pogrešno, naopako, ovako ili onako...", a onda me je pogledao onako značajno: "... barem znam da sve što ima veze sa tobom da sam uradio ispravno". U smislu i kontekstu da je ostavio iza sebe osobu kojom može da se ponosi kao svojom ćerkom. Bio je iskren i to jeste istina - rekla je ona u emisiji na Blicu i dodala:

- Napravio je Rajko puno problema u životu i ja sam to njemu sve oprostila jer prvo mi je otac, drugo roditelje ne možemo da biramo pogotovo ne želim da ih menjam. Da je Verica na primer pokušala da ima dete sa nekim doktorom ili pilotom, sigurno se ne bih desila ja, već neko malo normalniji, neko malo uobičajniji i to bi bilo sigurno dosadno, i ne bih imala toliko sluha koliko imam.

Autor: Nikola Žugić