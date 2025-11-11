Dobio zabranu da peva na romskim svadbama! Pevač zgrnuo milione, pa zbog jedne greške na listi nepoželjnih

Halid Muslimović zarađivao je ogroman novac na romskim svadbama na kojima je pevao, a onda mu je zabranjeno da nastupa.

U autobiografiji "Mene je učilo vrijeme", pevač Halid Muslimović je napisao i neke anegdote koje su mu se desile tokom karijere, te tom prilikom otkiro da je prestao da svira na romskim svadbam jer su smatrali da je donosio lošu karmu mladencima.

- Tokom 80-ih godina bio sam najtraženiji pevač na romskim svadbama širom Evrope: Italija, Francuska, Nemačka i druge zemlje. Inače, romske svadbe su poznate kao velike i spektakularne zabave koje traju po tri dana i gde pevači i muzičari zarade veliki novac. Sa mnom su na romskim svadbama najčešće bile Zlata Petrović, Goca Božinovska, Sinan Sakić i naravno moj kum Šeki Kardumović. Kod Roma je pravilo da tek drugu noć svadbe mladenci idu na spavanje gde se utvrđuje mladina čednost - napisao je autobiografiji pevač.

- Ukoliko se utvrdi da je mlada ranije izgubila čednost, onda se ili prekida svadba ili se eventualno ide u pregovore. Meni su se desile u nekih mesec dana tri svadbe na kojima mlada nije bila čedna, i onda su pomislili da ja nisam bio taj koji je njima donosio taj peh, pa neko vreme nisam pevao romske svadbe.

"Tražili od Vesne Zmijanac da bude slobodnija"

- Jedne prilike, skoro na samom početku moje karijere, na jednoj romskoj svadbi u Parizu kod kralja Roma pevali smo Vesna Zmijanac i ja, a pratio nas je Kemiš koji je u to vreme bio sa Vesnom u braku. Tu je došlo do nekog nesporazuma između Kemiša i organizatora tog veselja, oni su tražili da Vesna bude malo slobodnija, što se Kemišu nije svidelo, pa su njih dvoje demonstrativno napustili svadbu i ja sam ostao sam. Bili su tu još neki pevači i pevačice amateri, ali sam ja tri dana pevao i izneo kompletnu svadbu. Kako sam to uspeo ni sam ne znam, bilo je lepo iskustvo, a dobro se zaradilo.

"Plaćao sam alimentaciju, a onda saznao da dete možda nije moje"

Inače, u istoj knjizi je šokirao priznanjem da je plaćao alimentaciju za ćerku Enu, a i dalje sumnja da je ona njegova naslednica.

- Na moru u Poreču smo proveli nekoliko dana, bilo nam je lepo. Po povratku s mora saopštila mi je da je u drugom stanju, ja sam, naravno, bio radostan. Rodila se prelepa devojčica Ena i sve je bilo u redu, međutim, odnosi su ponovo postali narušeni i mi smo se razdvojili. Ja sam za devojčicu uredno plaćao alimentaciju, kupovao joj sve što treba, međutim, uskoro ću od tetke te moje druge supruge saznati da dete verovatno nije moje, jer je ona za vreme dok smo bili razdvojeni imala muškarca s kojim se redovno viđala i da je ona u vreme kada je došla na more da se pomirimo bila trudna.

Pevač je ispričao da je hteo da uradi DNK analizu.

- Danas Ena živi u Beču, a ja sam pokušao da stupim u kontakt s njom. Ona je pristala, ali kada je majci rekla da će se videti sa mom, ona joj je zabranila. Imao sam ideju da uradimo DNK kako bismo bili sigurni, jer postoje indicije da je Ena moja i ja bih to voleo da znam, na stranu sve što je njena majka meni radila, to je deo moje prošlosti, mog života - rekao je Muslimović koji se i treći put oženio i sa tom suprugom je u braku.

