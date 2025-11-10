AKTUELNO

Jelena Karleuša na snimanju saznala da je Mariji umro otac! Pevačica stavila sukob po strani, pa otkrila: Šokirali ste me, sad ću je pozvati!

Foto: Pink.rs, foto: Damir Dervišagić

Jelena Karleuša na snimanju "Pinkovih Zvezdi" pojavila se u kreaciji Kristine Bekvalac!

Kako je nedavno održan jedan događaj u prestonici, gde su prisustvovale mnoge poznate ličnosti, pop pevačica Jelena Karleuša je prokomentarisala navode na mrežama da je dres kod bio "Jelena Karleuša", jer su mnoge dame zaličile na nju stajlinzima.

JELENA KARLEUŠA U BRUTALNOM IZDANJU U EMISIJI HIT TVIT: Sve oči uprte samo u nju, luksuz vrišti na sve strane! (FOTO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Videla sam, znam na šta mislite. I bez Karleuše - Karleuša. Šta kažu ljudi? Lepo je biti... Sviđa mi se što neko na taj način utiče na estradni život, imaju dobar uticaj... Generalno sam pevačicama inspiracija, oduvek je i bilo tako, ja to i podržavam, ne kritikujem zbog toga, mislim da je mnogo bolje da imaju uzora sa naše javne scene, treba pratiti svetske trendove, modne, kod nas je stvarno sve onako jedna estetika koja je sve samo ne dobar ukus, taj neki tursko-bugarski fazon ne preferiram i nadam se da će sve više i više javnih ličnosti izgledati kao ja na događajima - rekla je Jelena za Republiku, pa prokomentarisala izjavu Nataše Bekvalac o pesmi "Mama":

Rekao mi je: 'Zar si mislila da ću ja da umrem, a da se nećemo videti?' Jelena Karleuša se prisetila poslednjeg susreta sa Sašom Popovićem, pa priznal

- Šta će ona da kaže, verovatno se glupo osećala, pesma po kojoj se zove album ispada da čak nije ni pisana za nju, bezveze je sve ispalo. Ali ja ću reći da mi je drago što je ona tako otpevala. Ali evo, ovo je kreacija njene sestre Kristine.

Foto: TV Pink Printscreen

Jelena Karleuša nije znala da je otac Marije Šerifović, Rajko Šerifović, preminuo.

Videla sam ga mrtvog, a za Duška bih dala život! Jelena Karleuša progovorila o ljubavima u svom životu, pa otkrila koga je najviše volela!

- Nisam znala, šokirali ste me, sad ću joj napisati poruku saučešća, baš mi je žao. Čim završim intervju ću je nazvati. Znala sam ga sa slika, ne znam koliko su bili bliski, ali otac je otac, to su veliki stresovi. Ja sam doživela strašnu stvar, bila sam vezana za majku, Marija je bila baš uz mene.

Rekla bih joj da sam uspela da se izvučem iz svega u čemu me je ostavila: Jelena Karleuša na korak do suza na pomen pokojne majke Divne, pa progovoril

Foto: Pink.rs, foto: Damir Dervišagić

Autor: Nikola Žugić

