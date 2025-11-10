Jelena Karleuša na snimanju saznala da je Mariji umro otac! Pevačica stavila sukob po strani, pa otkrila: Šokirali ste me, sad ću je pozvati!

Jelena Karleuša na snimanju "Pinkovih Zvezdi" pojavila se u kreaciji Kristine Bekvalac!

Kako je nedavno održan jedan događaj u prestonici, gde su prisustvovale mnoge poznate ličnosti, pop pevačica Jelena Karleuša je prokomentarisala navode na mrežama da je dres kod bio "Jelena Karleuša", jer su mnoge dame zaličile na nju stajlinzima.

- Videla sam, znam na šta mislite. I bez Karleuše - Karleuša. Šta kažu ljudi? Lepo je biti... Sviđa mi se što neko na taj način utiče na estradni život, imaju dobar uticaj... Generalno sam pevačicama inspiracija, oduvek je i bilo tako, ja to i podržavam, ne kritikujem zbog toga, mislim da je mnogo bolje da imaju uzora sa naše javne scene, treba pratiti svetske trendove, modne, kod nas je stvarno sve onako jedna estetika koja je sve samo ne dobar ukus, taj neki tursko-bugarski fazon ne preferiram i nadam se da će sve više i više javnih ličnosti izgledati kao ja na događajima - rekla je Jelena za Republiku, pa prokomentarisala izjavu Nataše Bekvalac o pesmi "Mama":

- Šta će ona da kaže, verovatno se glupo osećala, pesma po kojoj se zove album ispada da čak nije ni pisana za nju, bezveze je sve ispalo. Ali ja ću reći da mi je drago što je ona tako otpevala. Ali evo, ovo je kreacija njene sestre Kristine.

Jelena Karleuša nije znala da je otac Marije Šerifović, Rajko Šerifović, preminuo.

- Nisam znala, šokirali ste me, sad ću joj napisati poruku saučešća, baš mi je žao. Čim završim intervju ću je nazvati. Znala sam ga sa slika, ne znam koliko su bili bliski, ali otac je otac, to su veliki stresovi. Ja sam doživela strašnu stvar, bila sam vezana za majku, Marija je bila baš uz mene.

Autor: Nikola Žugić