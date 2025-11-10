Dok Anđelo, Džehvin bivši, trese region zbog skandaloznih detalja raskida, ona žari i pali: Usijala mreže fotkama (FOTO)

Pevačica Teodora Džehverović na društvenim mrežama objavljuje fotografije koje odmah prikupe mnogo pažnje. Ni ovoga puta nije bio izuzetak pa je tako pozirala u kožnoj garderobi koja je istakla njene obline.

Teodora Džehverović napravila je fotografiju u ogledalu, a za ovu priliku je u prvi plan istakla bujne grudi koje je stisnula u kožnom korsetu.

Takođe, ona je pokazala i tetovažu koju je uradila na dekolteu. On je imala i "agresivan nakit" koji je dodatno dočarao ceo stajling.

Nakon toga je pozirala u drugačijoj pozi i pokazala mini suknju i čizme, a sve je bilo u bordo boji. Njen profil je nakon ovih kadrova bio preplavljen komplimentima na račun njenog lepog izgleda, ali i oblina.

Teodora ponovo sama

Teodora i Matic Rebec rešili su da stave tačku na svoj odnosi, o čemu je njoj blizak izvor i govorio.

- Više nisu uspeli da se usklade. On je otišao daleko, ona je stalno na putu i, jednostavno nije bilo više vremena ni prostora da se ljubav održi. Sve je bilo okej dok je bio bliže, ali otkad je otišao u Kinu, sve je krenulo nizbrdo - ispričao je bio izvor za "Informer":

- Teodora je slaba na sportiste, ali baš sa njima joj najteže uspevaju veze. Pevačica je i privatan život joj je stalno u fokusu, a oni to ne vole. Ipak, čak ni to nije bio problem sa Maticem. Razdaljina, obaveze i retko viđanje su presudili.

Autor: Nikola Žugić