Ćerka pokojnog pevača promenila život iz korena! Nakon razvoda rešila da preseče, smanjila usne i vratila prirodan izgled (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Ćerka pokojnog Dina Dvornika, Ela, veoma je aktivna na Instagramu gde je prati veliki broj ljudi. Ona je sada pratiocima pokazala kako izgleda nakon što je odlučila da promeni frizuru.

Ela Dvornik se ofarbala u tamno i skratila kosu na paž uprkos tome što je, kako ističe, dobila bezbroj saveta da joj lepše stoji duža i svetlija kosa.

- Nisam vas poslušala, znam da ste svi glasali za dužu i svetliju jer je siguran izbor, ali ja sam se nekako probudila sa osećajem da treba biti kraće i tamnije. Dok sam sedela sa farbom na glavi premišljala sam se oko toga da li da napravim šiške ili ne. Za sada ih nisam još napravila. Iako dodali su mi desetak ekstenzija sa svake strane naprijed za gustoću. Jel mislite da bi mi bile dobre šiške ili da ne diram?- napisala je ona.

Smanjila usne

Podsetimo, Ela je nedavno pokazala kako je izgledala pred razvod.

- Izgledala sam starije sa 27 godina nego sada. Ove usne su kriminalne - napisala je ona dodajući da je prestala da uvećava usne.

- Ne mislim da ću to ikada više uraditi. Prvo zato što boli, a drugo zato što mi ne treba. Više nije kul i usne mi nisu prioritet. Postoje mnogo važnije stvari.

Bivši je tužio

Podsetimo, mesec dana pre nego što je Ela potvrdila u avgustu 2023. da se razvodi, Čarls ju je tužio zbog njenog dela kuće u Balama, čiji je ona jedini vlasnik. Danas on živi u toj kući sa njihovim ćerkama, nad kojima dele starateljstvo, a Ela ih tamo posećuje svake druge nedelje.

- Bukvalno se vidi da sam odustala od sebe. Pogledam sebe i pomislim u sebi, ko je ova osoba i zašto imam taj prigušen glas - tada je rekla Ela.

Ela i Čarls međusobno su se prijavili za više prekršaja i dela za koja se pre sudom vode postupci.

Autor: Nikola Žugić

