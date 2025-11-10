Verica se užasno potresla, nije znala kako će Marija... Kućna prijateljica pevačica otkrila kako su Šerifovićke primile tragičnu vest o Rajkovoj smrti

Rajko Šerifović danas je preminuo u rodnom Kragujevcu nakon teške i kratke bolesti.

Povodom smrti Rajka Šerifovića oglasila se ćerka Marija Šerifovič i sin Danijel Pavlović koji su do poslednjeg dana brinuli o ocu.

Smrt nekadašnjeg bubnjara pogodila je i pevačicu Nadu Obrić koja se decenijama druži sa Rajkovom bivšom suprugom, Vericom, a za Alo nam je otkrila kako je naslednica podnele smrt oca, ali i po čemu će pamtiti Šerifovića.

- Nikada neću zaboraviti kada sam bila kod Verice u Kragujevcu dvadeset dana. Rajko je malo-malo dolazio, pili smo kafu svi zajedno, spremala mu je ručak, vodila računa o njemu, znala je i novac da mu pozajmi ako mu zafali, neverovatna situacija obzirom da su razvedeni - bila je iskrena Nada Obrić, te je istakla da joj situacija u kojoj su se našli bivši supružnici nije strana, budući da je i sama gajila takav odnos sa bivšim partnerom.

- Za mene je njihov odnos bio krajnje normalan. Marija je beskrajno vodila tačuna o Rajku sve mu je omogućila. Učinila je sve za njega, do poslednjeg dana. Žao mi je zbog Marije, Verica se potresla užasno, kako će ćerka podneti Rajkov odlazak - rekla nam je Nada Obrić.

Kako smo saznali, Marija i Verica se trenutno nalaze u Beogradu, dok je Danijel u Kragujevcu kako bi što pre organizovao ispraćaj Rajka Šerifovića.

Autor: Nikola Žugić