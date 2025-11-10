AKTUELNO

Domaći

Verica se užasno potresla, nije znala kako će Marija... Kućna prijateljica pevačica otkrila kako su Šerifovićke primile tragičnu vest o Rajkovoj smrti

Izvor: Pink.rs, Alo.rs, Foto: Pink.rs, E-Stock ||

Rajko Šerifović danas je preminuo u rodnom Kragujevcu nakon teške i kratke bolesti.

Povodom smrti Rajka Šerifovića oglasila se ćerka Marija Šerifovič i sin Danijel Pavlović koji su do poslednjeg dana brinuli o ocu.

pročitajte još

Moj otac, moja omiljena baraba: Oglasila se Marija Šerifović nakon smrti Rajka: Znam da Gospod voli takve (FOTO)

Smrt nekadašnjeg bubnjara pogodila je i pevačicu Nadu Obrić koja se decenijama druži sa Rajkovom bivšom suprugom, Vericom, a za Alo nam je otkrila kako je naslednica podnele smrt oca, ali i po čemu će pamtiti Šerifovića.

Foto: Pink.rs, foto: Damir Dervišagić

- Nikada neću zaboraviti kada sam bila kod Verice u Kragujevcu dvadeset dana. Rajko je malo-malo dolazio, pili smo kafu svi zajedno, spremala mu je ručak, vodila računa o njemu, znala je i novac da mu pozajmi ako mu zafali, neverovatna situacija obzirom da su razvedeni - bila je iskrena Nada Obrić, te je istakla da joj situacija u kojoj su se našli bivši supružnici nije strana, budući da je i sama gajila takav odnos sa bivšim partnerom.

pročitajte još

Neka ti Gospod podari Rajska naselja: Oglasio se sin Rajka Šerifovića, Danijel Pavlović ne krije tugu zbog smrti oca (FOTO)

- Za mene je njihov odnos bio krajnje normalan. Marija je beskrajno vodila tačuna o Rajku sve mu je omogućila. Učinila je sve za njega, do poslednjeg dana. Žao mi je zbog Marije, Verica se potresla užasno, kako će ćerka podneti Rajkov odlazak - rekla nam je Nada Obrić.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako smo saznali, Marija i Verica se trenutno nalaze u Beogradu, dok je Danijel u Kragujevcu kako bi što pre organizovao ispraćaj Rajka Šerifovića.

pročitajte još

Vest o smrti oca Marije Šerifović saopštena na snimanju Pinkovih zvezda: Bosanac doživeo šok, potpuno zanemeo od ove informacije

Autor: Nikola Žugić

#Marija Šerifović

#Otac

#Rajko Šerifović

#otac Marije Šerifović

#pevačica

#umro Rajko Šerifović

#umro otac Marije Šerifović

POVEZANE VESTI

Domaći

Vest o smrti oca Marije Šerifović saopštena na snimanju Pinkovih zvezda: Bosanac doživeo šok, potpuno zanemeo od ove informacije

Domaći

Moj otac, moja omiljena baraba: Oglasila se Marija Šerifović nakon smrti Rajka: Znam da Gospod voli takve (FOTO)

Domaći

Pre tri godine ga smestila u dom! Ocu Marije Šerifović zbog narušenog zdravlja bila potrebna konstantna nega, komšije sve ispričale

Domaći

NE ŽELIM da prihvatim tu GROZNU činjenicu: Nada Obrić potrešena, slomila se za Pink.rs na vest o SMRTI Saše Popovića

Domaći

Znao sam danima, pratio sam sve: Oglasio se Saša Matić povodom smrti direktora Granda, otkrio kako će pamtiti Sašu Popovića!

Domaći

OČEKIVALI SMO DA ĆE SE VRATITI IZ PARIZA Komšije Saše Popovića utučene zbog njegove smrti: Sve se menja, kako ćemo sad bez njega?!