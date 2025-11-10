AKTUELNO

OTAC MARIJE ŠERIFOVIĆ SAHRANIO SINA! Pevačica je samo JEDNOM PRIČALA o porodičnoj tragediji!

Otac poznate pevačice Marije Šerifović, Rajko Šerifović preminuo je nakon kraće i teške bolesti, što je pogodilo mnoge koji su ga poznavali.

Ova tužna vest dodatno je osvetlila bolnu prošlost porodice s obzirom na to da su pre 12 godina prošli kroz još jednu tešku tragediju.

Naime, Rajko Šerifović je tada sahranio sina Dušana, što je ostavilo dubok emotivni ožiljak na Mariju i celu porodicu. Dušanova smrt 2013, u 42. godini, bila je rezultat duge borbe sa ozbiljnom srčanom bolešću, koja je zahtevala operaciju u Londonu. Nažalost, ni najkvalitetniji lekari nisu mogli da mu pomognu da preživi.

Rajko je pre braka s Vericom već jednom bio oženjen, a u tom odnosu dobio je sina Dušana, za kog je nekadašnja pobednica Evrovizije bila veoma vezana.

Marija Šerifović je pre nekoliko godina u jednoj emisiji podelila detalje o toj bolnoj tragediji.

- Dušan je bio moj brat iz Rajkovog prvog braka. On je bio jedna beskrajno dobra i posebna dušica - rekla je Marija za Blic i potvrdila da ga je mnogo volela, kao i da je na njegovoj sahrani bio ogroman broj ljudi.

