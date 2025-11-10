Dea Đurđević i Mladen Mijatović raskinuli posle 10 godina: Voditeljka priznala kako reaguje kada ga sretne na poslu, a tek da čujete priču o njenom NOVOM DEČKU

Dea Đurđević godinama je voditeljka "Novog jutra" na Pinku, a sada je otvoreno progovorila o tome kako njen život izgleda iza kamera.

Dea je na samom početku govorila o navikama koje je morala da promeni jer zbog posla mora da ustaje izuzetno rano.

- Kada je promena vremena lošije spavam, ustajem oko pola 4 i onda sam ceo dan u interakciji sa ljudima. Kada dođem kod kuće se istuširam toplom vodom i legnem da spavam. Ujutru se tuširam hladnom vodom, i odmah uzmem kafu i čašu vode. Budim se svakog jutra u pola 4 da bih došla se sebi jer imam nizak pritisak i teško se budim. Prvih pola sata ni sa kim ne komuniciram i to je vreme samo za mene - kroz smeh je rekla Dea, pa priznala koliko posao utiče na njen privatni žviot.

- Bilo mi je naporno kada sam radila sedam dana nedeljno, dva projekta. Razmišljala sam da li ću ikada više imati privatni život. Sada sam napravila taj neki balans, ali mi je u početku bilo jako naporno.

U programu uživo se uvek dešavaju nepredviđene situacije, a kako kaže, na pehove ne obraća pažnju.

- Pehova je bilo mnogo, sada ih više i ne brojimo. Sada ih tako prođemo da ljudi ne primete peh ili se sada svašta plasira na televiziji, pa se više ne zna šta je peh šta nije. Dešavalo mi se dok sam bila na terenu da sam zaboravljala ime sagovornika iako sam sa njima pričala više puta, onda sam zapisivala na ruci imena - prisetila se Dea.

Dea ne krije da je ponovo zaljubljena, a sada je prvi put govorila o novom dečku koji joj je prijatelj još iz školskih dana, a koji u potpunosti razume njen životni tempo.

- Kada si mlađi više ispašta privatni život jer tvoje okruženje ne razume tvoje obaveze. Sada imama partnera koji je zreo, već smo uhodani i razumeju se odnosi. Kada si mlađi ne razumeju te toliko ni prijatelji koji nisu u tom poslu. Sada imam i prijatelje koji imaju svoje obaveze i sve se to uskladilo. Sve je to život - rekla je ona, pa nam potom otkrila nešto više o svom izabraniku.

- Moj partner je totalno iz druge sfere, ne bavi se istim poslom i iskreno prija mi to jer kod kuće ne pričamo o poslu, imamo neke druge teme. Mi se znamo već 20 godina, od srednje škole, tako da sve me razume. Za sada mislim da je najbolje kada se iz prijateljstva rodi ljubav jer nemaš tu vrstu upoznavanja i učenja navika, tu se sve zna - sa osmehom na licu je rekla Dea.

Dein bivši dečko, Mladen Mijatović, nedavno se vratio u Srbiju i ponovo počeo da radi na Pink televiziji. Sada je Dea otkrila kako oni funkcionišu na poslu.

- Mladen i ja smo bili zajedno skoro 10 godina i u tom periodu je zaista odgovaralo što si sa nekim iz posla. Vratio se sada, kada se vidimo porazgovaramo. Mi nemamo skandal i problem, mi smo se samo razdvojili. Drago mi je što se vratio prvoj ljubavi, novinarstvu. Partner nije ljubomoran, to je posao, to je profesija. Tu je, radimo i idemo dalje. Odrasli smo, mene iznenađuju ljudi koje poznajem koji kada se rastanu govore loše jedni o drugima. Mislim i da nemamo šta loše da kažemo jedno o drugome - rekla je ona.

Autor: D. T.