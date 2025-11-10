Mirka Vasiljević posle višenedeljne buke postavila jedno pitanje javnosti: Oglasila se iz porodičnog doma (FOTO)

Vujadin Savić nakon skandala u kom je on glavni akter, nije se ni oglašavao, a ni pojavljivao u javnosti. Takođe ni njegova nevenčana supruga Mirka Vasiljević oko celokupne drame koja se dešava u njenoj porodici još uvek nije dala nikakav komentar, ali zato svakodnevno deli detalje iz privatnog života i svakodnevice.

Mirka je za vikend pokazala koliko je posvećena mama i prava domaćica, kada je podelila sliku da kupuje zdrave proizvode na pijaci, a sada je glumica odlučila da se malo posveti sebi.

Naime, ona je na svom Instagram profilu podelila fotografiju pokazavši svoje nokte koje je sredila u kozmetičkom salonu.

- Opet biram nude. Koji ste vi tip? - napisala je ona u objavi, dok se u pozadini se video buket žutih ruža.

Nije otišao u Francusku

Fudbaler Vujadin Savić nedavno je prijavio transrodnu osobu A.K. nakon čega je uveliko počelo da se spekuliše da je napustio zemlju.

Naime, pojavile su se informacije da je Vujadin Savić otišao u Francusku, međutim, to informacija nije ni proverena, a ni tačna.

Kako Telegraf saznaje, Vujadin od prijave osobe koja ga je ucenjivala nije napuštao zemlju, a to nema ni nameru da radi.

- Nije tačno da je bilo gde otišao, Vujadin je tu sve vreme. Kakve su gluposti da je otišao u Francusku, ni ne planira da ode. Tu je sa svojom porodicom koja mu je najveća podrška u ovim teškim danima - rekao je izvor.

Autor: D. T.