INDIJANAC I GREŠKA PRIRODE! Hasan Dudić urnisao Bebicu i Uroša Stanića zbog napada na sina Mikija: Tukao bih ga kao vola u kupusu!

Pevač narodne muzike Hasan Dudić u razgovoru za naš portal prokomentarisao je aktuelna zbivanja u "Eliti" i učešće svog sina Mikija Dudića.

Ovih dana šuška se da između Mikija i Milene Kačavende sevaju ljubavne varnice, a njegovom ocu drago je što su zakopali ratne sekire.

- Meni se dopada kako se on druži i to što je sa Kačavendom sve ispalo dobro. Ja volim što je to tako. On od malih nogu svira, druželjubiv je, iako nije iz tog sveta dobro se uklopio - priča Hasan, koji je prokomentarisao i sinovljeve svađe sa Zoricom Marković, upravo zbog Milene.

- On zna Zoricu kao dete, Zlata i ja smo s njom radili godinama, prijatelji smo pravi. Miki je isti ja, daće ti krvi, ali ne voli da se svađa. Voli sve to na lep, ljudski način, ne voli da ostavlja zlu krv, takav je čovek. Mog sina znam najbolje, gledam njega, vidim sebe. Ponosan sam na njega. Nema šta Zorica da se ljuti na njega, on nije u tom fazonu... Ona je naučila taj rijaliti, on nije u tome, prilagođava se.

Dudić je proteklih dana imao žestoke obračune s Nenadom Macanovićem Bebicom, koji ga je žestoko psovao. Vređao je čak i Hasana, koji se sad oglasio tim povodom.

- Kako ko radi, tako će i da završi. Nije mu trebalo to. Miki oprašta, a ja bogami... Mene niko nikad nije opsovao nikad. Važim za poznatog čoveka u svetu manupluka, nisam bilo ko. Bio sam bokser tolike godine, zna se ko sam ja. Ne može jedan Indijanac da to priča, važno je ko kaže. On je mali da povredi mene. Neću ga ja tući, ja toliko imam drugova, bokserski klub moj. Naleteće u gradu, u bilo kojem, pa i u inostranstvu... Neko će mu to zameriti, ne ja. Bog je rekao:"Opraštaj i ti si veliki čovek", a on je to što je to. Nije smeo da psuje. Nek Miki vidi kako će to... Samom sebi je on uskočio u stomak. Svuda imam prijatelje, ja ga se ne bojim. Imam 69 godina, tukao bih ga kao vola u kupusu! Doći ću, doneću rukavice, može sa rukavicama, može i golim šakama. Moj Miki nije takav, voli ljude, voli da se druži, mi smo časna familija, a Bebica... On je mnogo hrabar ispao - rekao je on, a o svađama svog sina sa Urošem Stanićem nije želeo naširoko da govori.

- Nemam komentar. Šta o njemu da pričam? Meni ga je žao, šta će, nesrećnik. Greška prirode, jadnik - poručio je Hasan.

Autor: D. Tanasijević