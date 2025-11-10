AKTUELNO

Iskreno priznanje Verice Rakočević o razvodu od Veljka: Mi smo u braku u kome je potomstvo nemoguće, poštovaću njegovu odluku...

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Veljko Kuzmančević je u srećnom braku sa Vericom Rakočević, od koje je mlađi više od tri decenije.

Za njih je broj godina samo broj i njihova ljubav se ne meri njima.

Ono što ih povezuje i čini srećnima je ono što pronalaze jedno u drugome i ono što jedno drugome daju - ljubav, razumevanje i sklad koji koji se rađa kada se dve savršene polovine najzad pronađu.

Iako će njihov brak ovog avgusta zaokružiti više od deceniju, svi bi da znaju odgovor na pitanje o potomstvu slavnog para, o čemu sz Veljko i Verica svojevremeno odgovorili.

- Kao svaka druga osoba koja iznosi svoj stav na tu temu. Potomstvo je nešto za čim svaki čovek, pored potrebe, mora da oseti i ogromnu odgovornost - rekao je Veljko dok je Verica navela da bi želja za detetom dovela do razvoda.

- Mi smo u braku u kome je potomstvo nemoguće. Veljkov izbor je trenutno takav i bez obzira na to što misli da je to zauvek tako, ne znači da se jednog dana neće promeniti.

Ako to bude za mog života, nećemo biti muž i žena, ali bićemo svakako najbolji prijatelji.

- Na našu sreću, trenutno živimo jako srećan život. Koliko će on trajati samo Bog zna, jer on nas je u svoj njegovoj nespojivosti spojio - objasnila je Verica pre nekoliko godina.

- Moj muž ne želi decu i poštovaću njegovu odluku. Više puta je rekao da ne razume ljude kojima su deca najvažnija na svetu - rekla je Verica jednom prilikom za "Informer".

"Verica živi punim gasom"

Inače, Verica i Veljko odlučili su da na "ludi kamen" stanu posle samo nedelju dana zabavljanja, ali se nikada zbog toga nisu pokajali.

- Budući da je Verica neko ko pred sobom ima dosta toga da uradi, ali je suštinu već rekla i učinila, nije joj preostalo ništa drugo nego da živi punim gasom, oslobođena svih stega. Što se mene tiče, oduvek me nervirala rečenica: "Moraš da se smiriš i skućiš". Nikada nisam razmišljao gde ću i šta ću za dve, tri ili pet godina. Nije mi potreban stan niti zidovi. Nomad sam i potpuni ludak koji život shvata kao igru. U tome smo vrlo slični - ispričao je Veljko Kuzmančević jednom prilikom.

