Prva četiri meseca nisam bila živa: Pevačica otvorila dušu o trećoj trudnoći

Pevačica Nikolina Kovač, koja je nedavno otvoreno govorila o trudnoći, zablistala je u elegantnoj crvenoj haljini koja je savršeno pratila liniju njenog tela.

Iako se nalazi u blagoslovenom stanju, Nikolina je za ovu priliku bez problema ponela i visoke potpetice, čime je još jednom dokazala svoj prepoznatljiv stil i samopouzdanje.

- Pored dvoje dece ne stižem ni da se osećam kao trudnica! Nekad sam umela da se povučem i odmaram, ali sada jedno dete ide u školu, drugo ima svoje obaveze, tako da nemam vremena za izležavanje... (smeh) - rekla je Nikolina.

Otkrila je i da je prvi period trudnoće bio veoma težak:

- Mučnine više nema, ali prva četiri meseca nisam bila živa! Bilo mi je naporno gde god da se pojavim, mislila sam da to nikad neće proći. Zanimljivo je da niko nije ni mogao da primeti da sam trudna, jer sam u početku bila baš mršava. Svi su bili oduševljeni kad su saznali da čekam bebu.

