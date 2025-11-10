AKTUELNO

Za Prijovićkin novogodišnji koncert karta 700 evra! Haos na mrežama, fanovi srušili sajt

Izvor: kurir.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Aleksandra Prijović se vratila,i to jače nego ikad! Nakon kratke pauze zbog trudnoće, popularna pevačica odlučila je da napravi spektakularni povratak na scenu, a njeni obožavaoci bukvalno su srušili sistem za prodaju karata čim su se ulaznice pojavile!

Međutim, pored euforije i nestrpljenja da je ponovo vide uživo, mreže gore od komentara zbog - cena!

Naime, ulaznice za Aleksandrin koncert planule su za svega nekoliko minuta, ali je bilo onih koji su se iznenadili kada su videli da karte dostižu i neverovatnih 700 evra!

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

„Pa da li je ovo realno?! Toliko ne košta ni karta za Lejdi Gagu!“, samo je jedan od brojnih komentara koji preplavljuju društvene mreže.

Ipak, fanovi su stali u odbranu svoje miljenice: „To je sigurno cena po stolu, za 6 ili 8 osoba, Aleksandra vredi svaku paru!“, pišu njeni obožavaoci, dok drugi dodaju da je „Prija postala regionalna diva koja puni arene kao svetske zvezde“.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

A dok se komentari nižu, sajt za prodaju karata - pao! Ogromno interesovanje bukvalno ga je oborilo, pa su mnogi ostali bez mogućnosti da uopšte dođu do ulaznica.

