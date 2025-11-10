Za Prijovićkin novogodišnji koncert karta 700 evra! Haos na mrežama, fanovi srušili sajt

Aleksandra Prijović se vratila,i to jače nego ikad! Nakon kratke pauze zbog trudnoće, popularna pevačica odlučila je da napravi spektakularni povratak na scenu, a njeni obožavaoci bukvalno su srušili sistem za prodaju karata čim su se ulaznice pojavile!

Međutim, pored euforije i nestrpljenja da je ponovo vide uživo, mreže gore od komentara zbog - cena!

Naime, ulaznice za Aleksandrin koncert planule su za svega nekoliko minuta, ali je bilo onih koji su se iznenadili kada su videli da karte dostižu i neverovatnih 700 evra!

„Pa da li je ovo realno?! Toliko ne košta ni karta za Lejdi Gagu!“, samo je jedan od brojnih komentara koji preplavljuju društvene mreže.

Ipak, fanovi su stali u odbranu svoje miljenice: „To je sigurno cena po stolu, za 6 ili 8 osoba, Aleksandra vredi svaku paru!“, pišu njeni obožavaoci, dok drugi dodaju da je „Prija postala regionalna diva koja puni arene kao svetske zvezde“.

A dok se komentari nižu, sajt za prodaju karata - pao! Ogromno interesovanje bukvalno ga je oborilo, pa su mnogi ostali bez mogućnosti da uopšte dođu do ulaznica.

Autor: pink.rs