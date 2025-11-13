Preko noći su se otvorile karte: Naš folk pevač pokrenuo biznis od kog mlati lovu

Među prvima na rođendan sinu kolege Ljube Perućice pojavio se pevač Milan Dinčić Dinča kojeg ne viđamo često u javnosti.

Pevač se pojavio sam na proslavi, rekavši kako je supruga ostala sa sinom, budući da je prehlađen te mora na inhalacije.

- Supruga je ostala sa bebom kod kuće, ima nekih problema sa disanjem, morao sam ja da dođem sa ostatkom ekipe. Bio je prehlađen par dana, sad mora inhalacija. Svuda idemo zajedno, pogotovo na ove rođendane, nema ništa lakše - rekao je Dinča, a potom otkrio šta je doneo na poklon.

On je prvo progovorio o poklonima koji su uobičajeni na ovakvim slavljima te da li priprema kovertu.

- Koverte su uglavnom na 1. rođendanima, ovako igračke. Pitamo roditelje šta fali ako nešto posebno voli i tako...

Dinča se osvrnuo na svoju karijeru, priznavši da se puno ne pojavljuje u javnosti sem kada to zahteva neko slavlje, a onda je progovorio o svom novom biznisu:

- U ozbiljnijim sam godinama, nije mi bitno da se previše pojavljujem u medijima. Ja i dalje radim, samo ne toliko kao ranije. Sve ide svojim tokom, 18 godina scene, čovek se umori. Ulagao sam u druge stvari, trenutno ulažem u predškolsku ustanovu, bavim se time. To je došlo preko naših poznanika. Otvorile su se karte preko noći, ušao sam smelo u sve to. Tri godine već to radim. Meni nije ništa teško, veselo je sa decom. Ja sam jedini muškarac tamo - rekao nam je Dinča.

Autor: pink.rs