ŽELEO JE DECU SA MNOM! Rada Manojlović je zbog njega ostavila Milana Stankovića, a pričalo se da se on KAJE ZBOG VEZE SA NJOM!

Slaba je na sportiste.
Pevačica Rada Manojlović imala je nekoliko ljubavnih izbora koji su dobro poznati domaćoj javnosti. Ona je bila u vezi sa Milanom Stankovićem, koga je ostavila zbog košarkaškog trenera Momira Gajića.
Iako su bili zajedno tri godine nisu opstali, a Rada je uvek imala lepe izjave o njemu.
- Nije ni čudo što mi se dopadaju sportisti, jer sam bila sa jednim. Momir je uspešan, zgodan i lep čovek. Takav je bio dok smo se zabavljali, a i dan-danas je takav, ništa se nije promenilo. Mislim da ne postoji žena koja može da ospori da on odlično izgleda.
S druge strane pričalo se da se Momir kaje što je bio s njom, ali ona je to demantovala.
- O tome sam govorila više puta, ali ću ponovo reći da nije istina da smo u lošim odnosima i da je Momir izjavio da sam dokaz da ne treba biti s pevačicom. Zakleo mi se da tako nešto nikada nije izgovorio, a ja mu u potpunosti verujem. Nedavno smo se sreli i srdačno pozdravili, upoznala sam čak i njegovu suprugu, koja je divna. Drago mi je da se Momir oženio i dobio decu. To je želeo i sa mnom, ali nisam bila spremna - navela je pevačica.
Autor: R.L.