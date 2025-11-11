AKTUELNO

ŽELEO JE DECU SA MNOM! Rada Manojlović je zbog njega ostavila Milana Stankovića, a pričalo se da se on KAJE ZBOG VEZE SA NJOM!

Izvor: Informer, Foto: TV Pink Printscreen ||

Slaba je na sportiste.

Pevačica Rada Manojlović imala je nekoliko ljubavnih izbora koji su dobro poznati domaćoj javnosti. Ona je bila u vezi sa Milanom Stankovićem, koga je ostavila zbog košarkaškog trenera Momira Gajića.

Foto: E-Stock/Ivan Dobričić

Iako su bili zajedno tri godine nisu opstali, a Rada je uvek imala lepe izjave o njemu.

- Nije ni čudo što mi se dopadaju sportisti, jer sam bila sa jednim. Momir je uspešan, zgodan i lep čovek. Takav je bio dok smo se zabavljali, a i dan-danas je takav, ništa se nije promenilo. Mislim da ne postoji žena koja može da ospori da on odlično izgleda.

S druge strane pričalo se da se Momir kaje što je bio s njom, ali ona je to demantovala.

- O tome sam govorila više puta, ali ću ponovo reći da nije istina da smo u lošim odnosima i da je Momir izjavio da sam dokaz da ne treba biti s pevačicom. Zakleo mi se da tako nešto nikada nije izgovorio, a ja mu u potpunosti verujem. Nedavno smo se sreli i srdačno pozdravili, upoznala sam čak i njegovu suprugu, koja je divna. Drago mi je da se Momir oženio i dobio decu. To je želeo i sa mnom, ali nisam bila spremna - navela je pevačica.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: R.L.

