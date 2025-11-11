AKTUELNO

NE ŽALE PARE! Cela estrada pokupovala luksuzne stanove u ovom kompleksu, imaju potpuni MIR I PRIVATNOST!

Izvor: Kurir.rs/Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, E-Stock/Rajko Ristić, Pixabay.com ||

Naši poznati pevači, glumci, influenseri i ostali pripadnici džet-seta pronašli su novo omiljeno mesto za život, novoizgrađeni kompleks na Voždovcu.

Foto: TV Pink Printscreen

Tea Tairović, Goran Vukošić, Rada Manojlović i Bojan Vasković iz Leksington benda postali su komšije. Pre pet godina u naselju Voždovac, nedaleko od centra srpske prestonice, izgrađen je luksuzni stambeni kompleks, a cena kvadrata se kreće od 3.000 do 5.000 evra!

Baš tu su poznate ličnosti odlučile da se skuće, pa slobodno možemo reći da je ovo novi estradni kvart, a kako smo čuli od njihovih anonimnih komšija, nisu samo pevači u ovom kompleksu. Tu žive i glumci i influenseri.

Foto: TV Pink Printscreen

Kompleks je opasan kapijama i potrebna je najava i dozvola stanara kako bi neko ušao u naselje. Obezbeđenje i kamere rade 24 sata, tako da je možda upravo to razlog što su javne ličnosti odlučile da se ovde sklone od paparaca i pogleda javnosti. Zgrade imaju do 18 spratova.

Autor: R.L.

