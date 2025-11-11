KOD NJE NEMA ŠTEDNJE! Aleksandra Mladenović dala celo bogatstvo za stan, a pazarila i LUKSUZAN AUTO, evo koliko je iskeširala!

Obezbedila se.
Mlada pevačica Aleksandra Mladenović uspela je da priušti sebi krov nad glavom, ali i skupoceni automobil.
Kako se spekuliše po medijima, Aleksandra je za luksuzan stan izdvojila pola miliona evra, a nije štedela ni za auto.
Četvorotočkaš koji Mladenovićka poseduje u svom vlasništvu vredi 130 hiljada evra. To je mercedes sa vrhunskim paketom opreme, koji je pevačica dugo priželjkivala i nije štedela pri kupovini.
S druge strane, u ljubavi nije imala mnogo sreće, te je iskreno uvek pričala o svojim promašajima, ali nema sumnje da će i tu uspeti uskoro da se ostvari.
Autor: R.L.