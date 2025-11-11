AKTUELNO

Domaći

KOD NJE NEMA ŠTEDNJE! Aleksandra Mladenović dala celo bogatstvo za stan, a pazarila i LUKSUZAN AUTO, evo koliko je iskeširala!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Obezbedila se.

Mlada pevačica Aleksandra Mladenović uspela je da priušti sebi krov nad glavom, ali i skupoceni automobil.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako se spekuliše po medijima, Aleksandra je za luksuzan stan izdvojila pola miliona evra, a nije štedela ni za auto.

Četvorotočkaš koji Mladenovićka poseduje u svom vlasništvu vredi 130 hiljada evra. To je mercedes sa vrhunskim paketom opreme, koji je pevačica dugo priželjkivala i nije štedela pri kupovini.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

S druge strane, u ljubavi nije imala mnogo sreće, te je iskreno uvek pričala o svojim promašajima, ali nema sumnje da će i tu uspeti uskoro da se ostvari.

Autor: R.L.

#Aleksandra Mladenović

POVEZANE VESTI

Zadruga

Radna akcija: Gastoz i Anđela otvorili štekove, nema čega nema! (VIDEO)

Domaći

PRAVA DŽEPNA VENERA: Otkriveno koliko je zapravo visoka Aleksandra Mladenović!

Domaći

Ona nema komplekse: Aleksandra Mladenović otkrila koliko je visoka pa šokirala priznanjem

Domaći

OBEZBEDILA SEBI KROV NAD GLAVOM! Rada Manojlović kupila stan, evo koliko je morala da iskešira za ovu nekretninu!

Domaći

Na Farmi smuvao pevačicu, a sada vozi auto od 150 hiljada evra: Važio je za opasnog zavodnika, zavšio ozbiljan fakultet i stvorio bogatstvo

Domaći

Zavirite u novi luks stan Jelene Ilić! Pogledajte u kakvom će se raju baškariti u Đedovićevom komšiluku: Moj dom, moje dvorište! (VIDEO)