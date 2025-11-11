AKTUELNO

RAZVODILI SU SE, MIRILI, PA PONOVO RASKIDALI... Peđa Jovanović se obratio supruzi emotivnim rečima: Hvala za svako ćutanje, strpljenje i osmeh!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ljubav je pobedila.

Pevač Peđa Jovanović sa svojom suprugom Anom u braku je 16 godina, a njihov odnos je imao mnogo uspona i padova.

Oni su se čak i razvodili, pa se pomirili, a ljubav je ipak uspela da prevaziđe sve prepreke i sada je među njima sve u najboljem redu.

Foto: Instagram.com

Peđa se sada svojoj supruzi obratio emotivnim rečima jer joj je danas rođendan.

- Kažu da se na greškama uči! Mi muškarci često mislimo da smo jaki i da sve znamo, a u stvari... Nismo ni svesni gde sve curimo... I onda grešimo baš tamo gde najviše boli. Zapostavljamo one koji nas najviše vole... Dajemo prioritet nekakvim glupostima... I tek kasnije, često i prekasno, shvatimo šta smo izgubili. Ja sam imao tu sreću da jedna žena ostane pored mene. Danas je njen dan i želim da joj kažem hvala! Za svako ćutanje kad sam bio težak, za svaki osmeh kad mi je trebalo svetlo, za sve godine strpljenja, snage i ljubavi. Srećan rođendan moja damo! Tvoj mir je moje utočište, a tvoja sreća moj cilj! - napisao je Jovanović uz njihovu zajedničku sliku.

Autor: R.L.

